OL Mercato : Lyon proche de frapper un coup double en Liga

Publié par Ange A. le 29 juillet 2022 à 04:04

OL Mercato : Annoncé depuis quelques semaines, le deal entre l’Olympique Lyonnais et le Bétis Séville serait proche d’être finalisé.

OL Mercato : Un premier accord dans l’opération Aouar

Après Nabil Fékir, un autre Baby-Gone pourrait quitter l’Olympique Lyonnais pour le Bétis Séville. À un an de l’expiration de son contrat, Houssem Aouar est plus que jamais sur le départ à l’ OL. Jean-Michel Aulas ne compte pas retenir le milieu de terrain. Le président lyonnais se montre d’ailleurs moins exigeant que par le passé pour l’international tricolore. Lequel pourrait donc rejoindre Fékir chez les Verdiblancos cet été. Le Bétis souhaite en effet s’attacher les services du milieu lyonnais. Afin de diminuer l’indemnité à verser à Lyon, le club andalou a inclus William Carvalho dans le deal. Selon les informations de Goal, le milieu portugais, à qu’il ne reste aussi qu’un an de contrat au Bétis, aurait déjà donné son aval pour rejoindre les Gones. Reste maintenant que le Baby-Gone en fasse de même.

Un dernier détail à régler pour le départ d’Aouar

La même source assure que Houssem Aouar ne s’est pas encore mis d’accord avec le Bétis Séville. Le média spécialisé croit savoir que le milieu de l’Olympique Lyonnais se montrerait exigeant au niveau salarial. Pour le moment, le pensionnaire de Liga ne serait pas disposé à s’aligner aux exigences du milieu de l’ OL. Ce dernier détail réglé, le deal entre Lyon et le Bétis devrait enfin être finalisé. Ancien capitaine des Gones, Nabil Fékir pousserait en coulisse pour la réussite de l’opération. Il aurait ainsi convaincu William Carvalho de rejoindre la capitale des Gaules. L’ancien Lyonnais ferait également de même pour persuader Aouar de poser ses valises en Andalousie.

Reste maintenant à savoir si le jeune Lyonnais fera un effort financier pour rejoindre le Bétis et ainsi disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Vainqueur de la Copa del Rey et 5e de Liga la saison dernière, le Bétis jouera la Ligue Europa cette année.