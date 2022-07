AS Monaco Mercato : L'arrivée d'un international français compromise

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2022 à 16:47

AS Monaco Mercato : Révélé cette semaine, l’intérêt de l’AS Monaco envers Adrien Rabiot pour remplacer Aurélien Tchouaméni se refroidit déjà.

AS Monaco Mercato : Adrien Rabiot pour remplacer Tchouaméni

En quête d’un milieu défensif, l’AS Monaco a pensé ces derniers jours à Adrien Rabiot pour prendre la place d’Aurélien Tchouameni, transféré au Real Madrid contre 80 M€. Comme l’a révélé L’Équipe, l'ASM a exploré la piste menant au milieu de terrain de la Juventus il y a une dizaine de jours. « Des échanges ont même eu lieu avec l'entourage de l'international français », à en croire le quotidien sportif. À un an de la fin de son contrat avec la Vieille Dame, Adrien Rabiot est sur le marché. Le club turinois a d’ailleurs recruté Paul Pogba, gratuitement, en prévision du départ de son coéquipier en Équipe de France, mais le joueur arrivé de Manchester United est blessé et indisponible pour plusieurs mois.

AS Monaco Mercato : Le salaire d'Adrien Rabiot trop lourd pour l'ASM

Malgré cela, l’AS Monaco ne pourra pas profiter de l’opportunité offerte par la Juve, pour rapatrier l’ancien joueur du PSG. D’après la source, la direction du club du Rocher a finalement jugé le salaire du Tricolore trop élevé. La valeur marchande d'Adrien Rabiot est estimée à 17 M€ par le site Transfermarkt, mais son salaire serait de 7 M€ par saison, soit le troisième plus gros salaire au sein de la Juventus. « À moins d'un retournement de situation (improbable en l'état), le club de la Principauté n'ira pas plus loin dans ce dossier », a indiqué le média. Il faut dire qu'Adrien Rabiot ne semble pas enclin à un départ de Turin à un an de fin de son contrat. Dès le mercato hivernal en janvier 2023, il sera libre de signer avec le club de son choix, en attendant la fin de la saison.