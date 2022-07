OL Mercato : Après Lyon, Rabiot se rapproche d'un club de Ligue 1

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 18:45

OL Mercato : Annoncé dans les plans de l'Olympique Lyonnais et de Paris, Adrien Rabiot pourrait finalement rejoindre une autre écurie de Ligue 1.

OL Mercato : Adrien Rabiot proche d’un retour en France

En plein doute à Juventus, l’international français, Adrien Rabiot, se cherche un point de chute cet été et ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. Écarté des plans de Massimiliano Allegri chez les Bianconeri, le milieu de terrain est récemment apparu dans la short-list de l’Olympique Lyonnais, qui cherche un remplaçant à Houssem Aouar. Un deal compliqué pour les Gones, d’autant que l’ancien joueur du PSG ne serait pas convaincu à l’idée de ne plus disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, un autre club de Ligue 1 serait proche de l’enrôler.

Comme le révèle le journaliste Gianluca Di Marzio ce jeudi, l’AS Monaco serait passé à l’attaque pour signer Adrien Rabiot cet été, dans le but de remplacer Tchouaméni, parti au Real Madrid. En lice pour les barrages de Ligue des Champions après sa 3e place la saison passée, le club du Rocher aurait entamé des négociations avec la Juventus. Un intérêt des Monégasques qui ferait les affaires de la Vieille Dame, désireuse de dégraisser cet été, mais aussi de Rabiot, qui pense répondre favorablement à l’avance du club princier.

Pour rappel, l’international tricolore sort d’une saison plus que contrastée en Italie, où il aura souvent été titularisé par défaut par son entraîneur. L’idée d’un retour dans l’Hexagone sonne comme une opportunité à saisir pour l’ancien Titi, qui dispose également d’offres venues de Premier League.

OL Mercato : Un retour en Ligue 1 en vue du Mondial au Qatar

À un an de la fin de son contrat à la Juve, Adrien Rabiot se dirige vers un départ inévitable de Turin cet été. Après une saison délicate, le joueur de 27 ans souhaite corriger le tir, en regagnant à la fois du temps de jeu, mais aussi et surtout de la visibilité dans l’optique de disputer la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année. Malgré la blessure de Paul Pogba, qui pourrait l’éloigner du Mondial, Rabiot n’est pas certain d’obtenir son ticket avec les Bleus, notamment si ses performances ne s’améliorent pas d’ici-là.

S’il garde encore la confiance de Didier Deschamps, le milieu pourrait se faire passer devant par des profils plus jeunes comme Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou même Maxence Caqueret, qui se rapproche des portes de l’Equipe de France. Un retour en Ligue 1, qui plus est dans un club compétitif comme l'AS Monaco, ne serait donc pas une mauvaise idée pour l’ancien Parisien.