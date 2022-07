FC Lorient Mercato : Officiel, un départ et une nomination au FCL !

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2022 à 17:07

FC Lorient Mercato : Christophe Le Roux n'est plus le directeur sportif du FCL. Il a été remercié et son successeur a été nommé dans la foulée.

FC Lorient Mercato : Christophe Le Roux et le FCL, c’est terminé !

Le FC Lorient et Christophe Le Roux se sont séparés à l'amiable, ce vendredi. Le départ du directeur sportif était dans les tuyaux depuis celui de Christophe Pélissier du poste d'entraîneur. « Christophe Le Roux, le Directeur du sportif du FCL, et le club morbihannais ont décidé, d’un commun accord et dans un profond respect mutuel, de prendre des voies différentes », a fait savoir le club breton. Le technicien de 53 ans a passé une quinzaine d'années au FC Lorient. Il a exercé les fonctions de recruteur, de coordinateur sportif puis de directeur sportif au sein du club où il avait été milieu de terrain entre 1984 et 1990, puis de 1994 à 1996.

Le club du Morbihan a profité du départ officiel de Christophe Le Roux pour poursuivre la réorganisation de la direction sportive. Ainsi, Arnaud Tanguy continue de piloter la cellule recrutement, tandis qu'Aziz Mady Mogne, coordinateur sportif du centre de formation et membre de la cellule de recrutement, a désormais une autre responsabilité. Il devient le coordinateur du projet sportif du FCL. Selon la précision du club, l’équipe de direction et les éducateurs du centre de formation seront officialisés prochainement.

FC Lorient Mercato : La réaction de Loïc Féry

Le président du FCL, Loïc Féry, a réagi au départ de Christophe Le Roux. « Quinze années ! Ce long moment avec le FC Lorient illustre l’attachement que Christophe a manifesté pour les Merlus, mais aussi pour la Bretagne. Je le remercie d’être resté à nos côtés, dans les bons et les moins bons moments traversés, et je lui souhaite bonne chance pour la nouvelle page de sa vie. »

Le dirigeant a également souhaité de la réussite au nouveau coordinateur sportif. « Je tiens également à souhaiter bonne chance à Aziz dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes toujours heureux d’offrir à nos hommes l’opportunité d’évoluer au sein du club. Sa collaboration avec Régis Le Bris au Centre de Formation a permis d’installer des habitudes de travail rigoureuses et une proximité qui serviront l’unité et la performance », a confié Loïc Féry.