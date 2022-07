Stade Rennais Mercato : Une officialisation programmée par le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 15:31

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts défensifs pour équilibrer son équipe, le SRFC serait tout proche d’une officialisation phénoménale.

Stade Rennais Mercato : Un défenseur central de Tottenham attendu à Rennes

Après Arthur Theate, arrivé en provenance de Bologne pour 19 millions d’euros, le Stade Rennais serait sur le point d’annoncer la signature d’un autre défenseur central. Après le départ de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d’euros et la blessure longue durée de Warmed Omari, l’entraîneur du SRFC Bruno Genesio a ouvertement plaidé pour le recrutement de sa charnière centrale. Après Theate, c’est au tour de Joe Rodon de rejoindre les rangs des Rouge et Noir. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, le défenseur gallois va ainsi quitter la Premier League pour venir se relancer sous les ordres de Bruno Genesio. L’affaire serait totalement bouclée entre les deux clubs.

Stade Rennais Mercato : Joe Rodon va s’engager avec le SRFC

« On avait déjà l'ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham, maintenant on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée. On a Loïc (Badé) qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu'on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu'un seul », déclarait le coach du Stade Rennais, début juillet. Après Arthur Theate, Joe Rodon s’apprête donc à rejoindre l’effectif du SRFC.

Selon L’Équipe, le de joueur de 24 ans va débarquer à Rennes en prêt avec option d’achat estimée à 20 millions d’euros. Pas dans les plans d’Antonio Conte chez les Spurs, l’international gallois devrait être en concurrence avec Arthur Theate, Loic Badé et Warmed Omari la saison prochaine. À en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, Joe Rodon est désormais attendu ce dimanche à Rennes pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat