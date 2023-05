Alors que le Stade Rennais voit le mercato estival approcher à grands pas, deux nouveaux départs sont d'ores et déjà actés au SRFC.

Stade Rennais : Accrocher l'Europe, une condition vitale pour le prochain mercato ?

Actuellement 6e de Ligue 1 avec un point de retard sur le LOSC, le Stade Rennais va jouer très gros sur les trois dernières journées de championnat. L'objectif du club est clair, se qualifier en Coupe d'Europe à l'issue de la saison afin de s'assurer un mercato estival attractif, et d'éviter de perdre un nombre conséquent d'éléments importants.

À moins d'un mois de l'ouverture de la période des transferts, l'avenir de certains joueurs est encore incertain. Hamari Traoré, libre en juin prochain, n'a toujours pas prolongé avec le SRFC, et n'est pas satisfait de l'offre récemment formulée par le club. Concernant Lovro Majer, il est évident que le milieu croate souhaite changer d'air, mais la direction rennaise veut récupérer a minima 40 millions d'euros pour le céder, une somme ambiteuse compte tenu de la triste saison réalisée par le joueur de 25 ans.

En revanche, le Stade Rennais a déjà bouclé un départ ces derniers jours. Prêté par l'OL l'hiver dernier, Karl Toko-Ekambi ne restera pas en Bretagne à l'issue de la saison, à l'image de deux défenseurs, qui vont eux aussi quitter le SRFC cet été.

Djed Spence et Joe Rodon vont retourner à Tottenham

Prêtés au Stade Rennais par Tottenham, Djed Spence et Joe Rodon ne vont pas poursuivre leur aventure à Rennes. Arrivé l'hiver dernier pour compenser la blessure d'Hamari Traoré, le latéral anglais ne joue plus depuis le retour du capitaine Rouge et Noir en mars dernier. De plus, le club londonien n'a fourni aucune option d'achat lors des négociations avec le SRFC.

En ce qui concerne Joe Rodon, le défenseur central gallois possédait une option d'achat de 20 millions d'euros lors de son transfert l'été dernier, et semblait bien parti pour s'imposer au Stade Rennais en début de saison. Mais sans réelle explication, il a été totalement mis à l'écart depuis le mois de février, ne participant plus à aucun match des Rouge et Noir. Son départ est donc inévitable.