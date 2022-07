PSG-Nantes : Les compos officielles tombent ! Galtier sort du lourd

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 20:04

Les compositions d'équipes officielles de PSG/FCNantes viennent d'être dévoilée. Pour ce Trophée des Champions 2022, Christophe Galtier a sorti du lourd.

Le PSG en mode galactique face au FC Nantes

Les compositions d'équipes officielles du Trophée des Champions 2022 Paris SG/Nantes, au Stade Bloomfield à Tel-Aviv, viennent d'être publiées et elles sont dans l'ensemble sans surprise. Pour sa première, Christophe Galtier n'a pas fait dans l'originalité puisqu'il a reconduit le onze de départ du dernier match amical contre Gamba Osaka (6-2). Pour cette rencontre, l'entraîneur parisien Christophe Galtier doit composer sans Kylian Mbappé, suspendu, et Hugo Ekitike, laissé à Paris pour poursuivre sa préparation.

Toutefois, le successeur de Mauricio Pochettino a envoyé un message fort sur ses ambitions pour ce premier trophée de la saison puisqu’il aligne une défense à trois avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Au milieu de terrain, Marco Verratti va être accompagné par Vitinha. Devant, Pablo Sarabia remplace Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Dans les cages, Gianluca Donnarumma a été préféré à Keylor Navas comme déjà annoncé par Galtier.

Sur les côtés, Achraf Hakimi, à droite, et Nuno Mendes, à gauche, vont apporter de la profondeur dans le jeu des Rouge et Bleu. Du côté de Nantes, Quentin Merlin est finalement forfait comme redouté et c'est donc Fabio qui débute sur le côté gauche du 5-2-1-2 concocté par Antoine Kombouaré. La position de Ludovic Blas devrait être en soutien des deux attaquants Guessand et Simon, mais reste à confirmer. Pour le reste, on notera le grand retour de Moussa Sissoko dans une équipe de Ligue 1.

L’équipe du PSG face au FC Nantes

Donnarumma - Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Sarabia, Neymar.

La compo du FC Nantes contre le Paris SG

Lafont (c) - Corchia, Appiah, Girotto, Pallois, Fabio - Chirivella, Sissoko - Blas - Guessand, Simon.