OM Mercato : Marseille prépare un nouveau deal avec le Torino

Publié par Timothée Jean le 01 août 2022 à 16:20

OM Mercato : Après le transfert de Nemanja Radonjic, l’Olympique de Marseille pourrait prochainement boucler un autre deal avec le Torino FC.

OM Mercato : Le Torino veut encore piocher à Marseille

Le mercato estival s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille, qui prévoit une refonte profonde son effectif. En effet, si les négociations pour l’arrivée d’Alexis Sanchez sont à un stade très avancé, les dirigeants de l’ OM travaillent en parallèle pour réduire la masse salariale du club. Cette opération dégraissage a pour but de faire rentrer de l’argent, mais aussi faire de la place aux nouveaux arrivants.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’Olympique de Marseille s’est séparé cet été de Steve Mandanda, Luan Peres ou encore de Nemanja Radonjic. L’international serbe a quitté le navire marseillais afin de s’engager en faveur du Torino FC, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. L’international serbe ne devrait donc pas retourner à l’ OM à l’issue de la saison prochaine. Et ce n’est pas tout, puisque le club turinois envisage de boucler une deuxième signature en provenance de Marseille. Selon les informations du Corriere dello Sport, le Torino FC insiste pour le transfert de Duje Caleta-Car.

OM Mercato : Un prix revu à la baisse pour Duje Caleta-Car

Arrivé en juillet 2018 en provenance du RB Salzbourg, l’international croate (23 sélections et 1 but) entre dans la dernière année de son contrat avec l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise souhaiterait ainsi se séparer de lui dès cet été, de peur de le voir partir librement dans un an, à l’instar de Boubacar Kamara. Le Torino FC pourrait de ce fait profiter de cette situation pour l’attirer dans ses filets.

Selon le média italien, les négociations auraient déjà débuté entre les deux écuries. Et si un montant de 15 millions d’euros était évoqué pour le transfert de Duje Caleta-Car, les dirigeants marseillais auraient revu leurs exigences financières à la baisse. La source explique que l’ OM attendrait désormais un chèque de 10 millions d’euros pour acter son départ. Reste à savoir si le Torino FC répondra favorablement aux exigences marseillaises. Les négociations se poursuivraient toujours entre les différentes parties.