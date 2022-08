ASSE Mercato : Un joueur de Lyon tout proche de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 04:20

ASSE Mercato : Un joueur indésirable à l’OL est en passe de s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Sa signature est annoncée pour ce mercredi.

ASSE Mercato : Lenny Pintor en approche à l'AS Saint-Étienne

L’ OL devrait céder Lenny Pintor à l’ ASSE dans les prochains jours. L’arrivée de l’attaquant indésirable de l’Olympique Lyonnais à l’AS Saint-Étienne est imminente. Les deux clubs rivaux seraient parvenus à un accord total sur le transfert de l’ailier gauche des Gones. Une information confirmée par Santi Aouna. Selon la source, le joueur natif de Paris devrait passer sa visite médicale dans le Forez, puis signer son contrat avec l’ ASSE d’ici mercredi.« Accord total trouvé entre Lyon et l’ASSE pour Lenny Pintor. Visite médicale puis signature prévue d’ici mercredi », a écrit le journaliste de Foot Mercato, sur son compte Twitter. Notons que le natif de Sarcelles n’a plus qu’un an de contrat à l’OL, soit jusqu’au 30 juin 2023. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 1,5 M€.

Encore un protégé de Batlles à l'ASSE

Recrue estivale 2018 de l’Olympique Lyonnais, Lenny Pintor a été un vrai flop à Lyon. Il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe professionnelle des Gones. En quatre saisons entre Rhône et Saône, il a disputé une seule minute de jeu contre le Nîmes Olympique en Ligue 1 en octobre 2018 et 7 minutes en coupe de France contre Bourges Foot en janvier 2019. Les deux dernières saisons, il était prêté à l’ESTAC. Justement, c’est au sein du club aubois, où il a disputé 32 matchs (7 buts inscrits), qu’il a connu Laurent Batlles, le nouvel entraîneur de l’ ASSE. C’est donc le technicien des Verts qui a validé le profil de Lenny Pintor et travaillé à son arrivée à Saint-Étienne. Comme il l'a fait pour Jimmy Giraudon (défenseur central) et Dylan Chambost (milieu offensif).