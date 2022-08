OM Mercato : Ça chauffe à Marseille, Igor Tudor bientôt viré ?

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 06:10

OM Mercato : À quelques jours de la reprise du championnat, Igor Tudor se retrouve dans une situation délicate à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : La méthode Igor Tudor passe mal à Marseille

Arrivé cet été en remplacement de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais, Igor Tudor connait déjà sa première zone de turbulence à l’ OM. Le technicien croate ne parvient pas vraiment à convaincre à la tête de l’Olympique de Marseille. Sous ses commandes, le club phocéen a réalisé une préparation estivale catastrophique, avec trois défaites et un nul lors de ses quatre derniers matchs amicaux. Un bilan estival qui inquiète bon nombre de supporters phocéens, car leur équipe ne semble pas suffisamment armée pour faire bonne impression en Ligue des champions la saison prochaine.

Mais au-delà de ces résultats inquiétants, c’est surtout la gestion du groupe de l’ OM par Igor Tudor qui est mis en cause. Sa méthodologie et l'absence de jeu des Phocéens dérangent en interne. « Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus », explique La Provence. Le média local assure d’ailleurs que c’est cette méthode très dure qui aurait poussé Mauro Camoranesi à quitter le navire marseillais, une semaine seulement après son arrivée. Et cette méthode passe très mal auprès de certains joueurs de l’ OM, comme en atteste la récente prise de bec entre Igor Tudor et Gerson.

OM Mercato : Igor Tudor demande de la patience

La tension est donc montée d’un cran à Marseille à l’issue de la défaite face à l’AC Milan (0-2). La Provence indique que plusieurs joueurs de l’ OM sont mécontents des méthodes musclées du successeur de Jorge Sampaoli. Ils auraient demandé à rencontrer Pablo Longoria afin d’évoquer cette situation délétère qui règne en interne. L’objectif de cette rencontre serait de trouver une solution dans le but de mettre un terme à cette série de résultats décevants le plus rapidement possible, avant la reprise du championnat, prévue ce week-end. Dans le cas contraire, un départ précipité d’Igor Tudor n’est pas à exclure, indique RMC Sport.

Conscient de ses débuts décevants à Marseille, le coach demande du temps afin de construire une équipe compétitive et à l’image de ses principes. « Le travail et le temps sont importants, et peut-être plus encore en ce moment », a-t-il confié dimanche en conférence de presse. Mais reste à savoir si les Marseillais seront aussi patients. Igor Tudor devra donc vite renouer avec le succès, au risque de se retrouver fragilisé à Marseille. L’OM accueille dimanche prochain le Stade de Reims dans le cadre la première journée de Ligue 1.