PSG Mercato : Kehrer lâche une bombe sur son avenir avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2022 à 07:07

PSG Mercato : Poussé vers la sortie au Paris SG, Thilo Kehrer aurait dit « oui » au FC Séville. Interrogé, le défenseur a fait le point sur son avenir.

PSG Mercato : Thilo Kehrer à Séville pour remplacer Jules Koundé ?

Thilo Kehrer, défenseur de 25 ans du Paris Saint-Germain sous contrat jusqu’en 2023, fait partie des joueurs parisiens qui ont été mis dans le second groupe à l’entraînement et sont donc invités à partir puisque le coach Christophe Galtier ne compte pas sur eux. Et il y a une piste pour son départ. Le FC Séville a été évoqué il y a peu, pour remplacer notamment Jules Koundé, parti au FC Barcelone. Arrivé en août 2018 contre un chèque de 37 millions d’euros, l’international allemand devrait donc quitter la capitale sur ce mercato estival, selon Estadio Deportivo. Toutefois, le principal concerné ne confirme par les informations sur sa situation actuelle.

PSG Mercato : Thilo Kehrer dément avoir un accord avec Séville

Alors qu’il était annoncé tout proche du FC Séville dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat d’un montant à hauteur de 22 millions d’euros, Thilo Kehrer assure n’avoir aucun accord avec aucun autre club que le Paris Saint-Germain. « Je n'ai aucun accord avec un autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies », a déclaré le compatriote de Julian Draxler au micro de Sky Sport Allemagne.

Le joueur serait même prêt à faire quelques sacrifices pour faciliter son transfert. À en croire le média allemand, le club espagnol est bien intéressé par le défenseur parisien, mais de réelles discussions n’ont pas encore été ouvertes entre les deux clubs en l’état. Mais un départ de Kehrer du PSG n’est pas exclure cet été. Reste maintenant à voir si le transfert du défenseur allemand vers le FC Séville sera bouclé dans les prochains jours.