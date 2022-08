OGC Nice Mercato : Officiel, le Gym s'offre un joueur emblématique

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 10:23

OGC Nice Mercato : En attendant Kasper Schmeichel, le Gym a engagé Aaron Ramsey en provenance de la Juventus. Sa signature est maintenant officielle.

Aaron Ramsey a rejoint l’ OGC Nice, comme annoncé, après Alexis Beka Beka. L’international gallois (74 sélections, 20 buts), décrit par les Aiglons comme « un milieu polyvalent, doté d’un gros impact, technique et à l’aise à la finition », est arrivé libre de la Juventus où son contrat a expiré en juin dernier. « Après la signature de jeunes éléments (Marcin Bulka, Badredine Bouanani, Rares Ilie, Alexis Beka Beka), c’est cette fois un homme d’expérience qui débarque au Gym. Un leader talentueux et charismatique : Aaron Ramsey. […] Le milieu de terrain, qui compte également 81 matchs de coupe d’Europe (65 de Ligue des Champions), a été séduit par le challenge rouge et noir en cet été 2022 », a indiqué le Gym, dans son annonce officielle. La saison dernière, l’expérimenté joueur de 31 ans était prêté aux Glasgow Rangers en Écosse.

OGC Nice Mercato : Kasper Schmeichel arrive !

La prochaine recrue de l’ OGC Nice devrait être Kasper Schmeichel (35 ans), gardien de but de Leicester. Son transfert du club de Premier League est déjà bouclé. Il ne reste plus que l’officialisation, les détails de son contrat et l’indemnité de son transfert. Le gardien de but des Foxes fera l’objet d’un transfert, puisqu'il a encore une saison de contrat en Angleterre, soit jusqu’au 30 juin 2023. Comme Aaron Ramsey, qui a disputé 375 matches avec Arsenal, dont 262 en Premier League, Kasper Schmeichel va débarquer à l' OGC Nice avec son expérience du haut niveau. L’international danois (84 sélections avec les Dragons) a totalisé 479 matches sous le maillot de Leicester City et 284 matches en Premier League. Il vient remplacer Walter Benitez parti au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, au sein de l'équipe de Lucien Favre.