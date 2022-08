LOSC Mercato : West Ham ne lâche pas une pépite de Lille

Publié par Anthony le 02 août 2022 à 12:11

LOSC Mercato : Alors qu'une première offre a été réfusée pour un joueur de Lille, West Ham se prépare à faire une nouvelle proposition.

LOSC Mercato : West Ham s'intéresse toujours à Onana

Alors qu'Amadou Onana est un joueur très courtisé du côté de West Ham, Lille a déjà refusé une offre provenant des Hammers. Cette dernière était d'environ 23 millions d'euros, mais les Lillois seraient plutôt hésitants à l'idée de se séparer du jeune milieu défensif. Il y a de quoi, le jeune joueur de 20 ans s'est révélé avec les Dogues la saison passée, et a connu sa première sélection chez l'équipe première de la Belgique contre les Pays-Bas en juin 2022. En 31 matches de championnat, il a montré toutes ses qualités que cela soit son endurance, sa qualité de tacles et ses passes.

Selon Foot Mercato, West Ham serait encore en contact avec la direction lilloise pour tenter d'obtenir Amadou Onana. Aucune nouvelle offre n'a encore été réalisée pour le moment, mais les Hammers se montrent insistants et vraiment intéressés par le Belge. Le club anglais cherche à faire une nouvelle offre dans les jours à venir en espérant qu'elle puisse convaincre les dirigeants des Dogues à bien vouloir se séparer de leur milieu de terrain.

LOSC Mercato : Un autre milieu dans le viseur de Lille

Alors que Lille est sur le point d'officialiser l'arrivée d'Ismaily, le LOSC poursuit son mercato et s'intéresserait à un joueur du FC Nantes, Ludovic Blas. Paulo Fonseca en a fait sa priorité et espère conclure le transfert le plus rapidement possible. Des discussions ont été entamées depuis quelques jours et les Dogues sont enfin passés à l'action en proposant, hier soir, plus de 11 millions d'euros selon Foot Mercato. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaries, le milieu de terrain a déjà commencé des pourparlers avec Lille à propos du transfert.