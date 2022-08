LOSC Mercato : Un défenseur brésilien en approche à Lille !

Publié par ALEXIS le 01 août 2022 à 15:09

LOSC Mercato : Lille pourrait officialiser la signature d’un Brésilien dans les prochaines heures, avant le coup d’envoi du championnat ce week-end.

LOSC Mercato : Le Brésilien Ismaily va s'engager à Lille

Ismaily Gonçalves Dos Santos devrait être la prochaine recrue estivale du LOSC. Il pourrait signer dans le Nord avant le premier match de Ligue des Dogues contre l’AJ Auxerre, dimanche à 15h. C’est ce que croit savoir L’Équipe, dans son édition du jour. « Lille OSC tient sans doute son latéral gauche en la personne d'Ismaily Gonçalves Dos Santos. C’est donc bien dans le Nord, sous réserve de visite médicale, qu'il doit débarquer », a annoncé la source. Le quotidien sportif croit savoir que le club nordiste « est en contacts avancés pour recruter le latéral gauche brésilien ».

Le joueur de 32 ans est libre de tout engagement depuis qu’il a résilié son contrat avec le Chakhtar Donetsk en Ukraine. De ce fait, il est aussi convoité par l'Internacional Porto Alegre (Brésil), « mais tout était réuni pour qu’il soit séduit par l'idée de rejoindre les Dogues », comme le souligne la source. En effet, Ismaily a choisi de retrouver Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur du LOSC, qui l’a eu sous ordres à Donetsk entre 2016 et 2019, à en croire le média.

LOSC Mercato : Un joueur rodé dans les compétitions européennes

L’ancien joueur du Desportivo Brasil ou encore du Sporting Braga (2012-2013) va débarquer au LOSC avec son expérience du haut niveau. Outre le championnat du Brésil, du Portugal et l'Ukraine où il a évolué, il totalise plus de 50 matches en coupe d’Europe, Ligue des Champions et Ligue Europa confondues. La saison dernière, Ismaily Gonçalves Dos Santos était dans l’équipe des ''Mineurs'' qui a éliminé l’AS Monaco en barrages de la Ligue des Champions.

Après neuf saisons consécutives au Chakhtar Donetsk, club avec lequel il a remporté 6 titres de champion d'Ukraine et gagné 4 coupes nationales, le Brésilien a dévoilé récemment son intention de rester en Europe, dans une interview au média brésilien Globe Esporte. « La priorité est de faire partie d'un projet sérieux [...] J'ai toujours eu comme priorité de revenir en Europe, mais j'ai parlé avec plusieurs clubs brésiliens… », a-t-il indiqué.