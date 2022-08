Clermont Foot Mercato : Un attaquant se rapproche du CF63

Publié par Anthony le 02 août 2022 à 14:43

Clermont Foot Mercato : Le CF63 a connu une bonne première partie de mercato et s'apprête a commencer la deuxième avec l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Clermont Foot Mercato : Jérémie Bela, proche du CF63

Pour commencer la deuxième partie de ce mercato, le CF63 devrait recruter l'attaquant Jérémie Bela. Après avoir déjà enrôlé 6 joueurs dans ce mercato, l'ancien dijonnais deviendrait le deuxième attaquant après Komnen Andric, recruté pour un million d'euros. Bela arrive libre de tout contrat après la fin de son bail avec Birmingham et devrait signer dans les heures à venir après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Clermont Foot continue alors de rapatrier des Français, après Maxime Gonalons en provenance de Grenade.

Formé au RC Lens, Jérémie Bela est passé par Dijon où il y est resté plus de 3 ans avant de quitter l'Hexagone en 2017 et de rejoindre l'Albacete en Espagne libre de contrat. Toujours à la fin de ce dernier, il rejoint gratuitement Birmingham, en D2 anglaise où il jouera 101 matches toutes compétitions confondues, cumulant 9 buts et 18 passes décisives. Il devrait poursuivre son aventure à Clermont où il sera mis en concurrence avec Elbasan Rashani et Jim Allevinah sur son côté gauche.

Clermont Foot Mercato : Un mercato presque fini pour le CF63

Le mercato du CF63 est presque terminé avant la reprise du championnat le 6 août prochain contre le PSG. Après avoir recruté six joueurs pour tenter d'arracher une nouvelle fois le maintien, Pascal Gastien, entraîneur de Clermont Foot, espère encore une ou deux arrivées après Jérémie Bela. Un défenseur central serait dans les petits papiers de la direction. Mais c'est surtout un milieu excentré que le tacticien espère avant la reprise, rapporte La Montagne suite au match amical contre le Toulouse FC. L'effectif du club auvergnat devrait donc voir de nouveaux joueurs arriver dans les jours à venir.