Bordeaux Mercato : Une première recrue en approche au FCGB !

Publié par Nicolas le 03 août 2022 à 01:07

Bordeaux Mercato : Après avoir réussi à se maintenir en Ligue 2, le FCGB est sur le point d'engager la première recrue de son mercato.

Bordeaux Mercato : Jonas Lossl va s'engager avec le FCGB

Le gardien danois Jonas Lossl va signer aux Girondins, avec lesquels il est d'accord depuis quelques jours, sauf avis contraire de la DNCG. Le gendarme financier du football français va recevoir le club bordelais cet après-midi et déterminer si des restrictions doivent être imposées (interdiction de recrutement ou encore encadrement de la masse salariale). Si Bordeaux obtient le feu vert pour recruter, Lossl sera Bordelais.

Passé par Guingamp durant deux saisons (2014-2016), Lossl était prêté par le FC Midtjylland à Brentford la saison dernière. En fin de semaine dernière, le gardien danois de 33 ans s'était rendu à Bordeaux pour y passer des tests médicaux. Si tout se passe comme prévu, il s'entrainera dès cette semaine avec ses coéquipiers.

Bordeaux Mercato : Du mouvement à prévoir au FCGB

Comme le confirmait le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, la décision du maintien de Bordeaux en Ligue 2 va accélérer le mercato des Marine et Blanc. Certains joueurs qui voulaient venir étaient en stand-by, dans l'attente de savoir si les Girondins allaient évoluer en Ligue 2 ou en National. Aucun nom n'a filtré, mais on devrait en savoir plus d'ici quelques jours sur l'identité de ces joueurs.

Par ailleurs, l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo est toujours pisté par le FC Nantes. L'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, recherche un attaquant d'expérience pour compléter son secteur offensif. Arrivé à Bordeaux en 2019, Ui-jo correspond à ce profil, le buteur ayant disputé 99 matches avec le club au scapulaire et marqué 29 buts. Cependant, aucune offre n'est arrivé sur le bureau des dirigeants bordelais. Il faudra également attendre la décision de la DNCG pour savoir si Bordeaux peut recruter, ce qui influencera probablement la position des Girondins sur le dossier de leur attaquant vedette.