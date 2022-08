LOSC Mercato : Officiel, Lille signe une pépite très prometteuse !

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 14:17

LOSC Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques jours, la prolongation du contrat d’une pépite de 16 ans de Lille est maintenant officielle.

LOSC Mercato : Leny Yoro reste à Lille jusqu’en 2025

Jeune joueur talentueux issu du centre de formation du LOSC, Leny Yoro (16 ans) va poursuivre sa progression au sein du club nordiste. C’est ce que le joueur très prometteur a décidé, d'un commun accord avec son club formateur. Ainsi, l’international U17 français a prolongé son contrat jusqu’en 2025. « Lille OSC officialise la prolongation de Leny Yoro. Le défenseur central (capable de jouer milieu défensif), pur produit de la formation nordiste et véritable espoir des Dogues, confirme son attachement au club lillois en prolongeant l’aventure avec son club formateur », a fait savoir le club nordiste.

Le LOSC s’est ensuite réjoui « de continuer à accompagner Leny Yoro dans sa progression vers le haut niveau ». Selon la direction lilloise, « le Club réaffirme sa volonté de préparer l’avenir en s’appuyant sur ses jeunes joueurs », par la prolongation de Leny Yoro.

LOSC Mercato : Leny Yoro fier de poursuivre l’aventure avec Lille

Arrivé à l’Académie des Dogues à l’âge de 12 ans, le prodige lillois a battu le record de précocité d’Eden Hazard. Il est devenu à 16 ans, le plus jeune joueur à faire ses débuts professionnels au LOSC, dépassant l’international belge. « Je suis très fier de poursuivre l’aventure avec mon club formateur. Je souhaite continuer à progresser. Aujourd’hui, tout se déroule parfaitement au LOSC. J’ai la confiance du club et de ses dirigeants. J’espère grandir encore et m’intégrer davantage au sein du groupe professionnel », a déclaré Leny Yoro.

Olivier Létang, président lillois se félicite de la signature de la pépite. « La formation fait partie de l’ADN du LOSC, c’est pourquoi nous éprouvons toujours beaucoup de plaisir et d’enthousiasme lorsqu’un joueur issu de la formation intègre l’effectif professionnel. Leny fait partie des jeunes à fort potentiel sur lesquels le club compte. Malgré son jeune âge, 16 ans, il possède déjà beaucoup de qualités. […] Nous sommes persuadés qu’il deviendra, à terme, un joueur important de notre équipe professionnelle », a-t-il déclaré.