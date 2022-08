AS Monaco Mercato : L'ASM suit de près un prodige de Chelsea

Publié par Thomas G. le 02 août 2022 à 22:37

AS Monaco Mercato : En parallèle de la réception du PSV Eindhoven, l'ASM s'est positionné sur un grand espoir français, évoluant à Chelsea.

Les Monégasques reçoivent aujourd’hui le PSV Eindhoven pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un match dans lequel Phillippe Clement pourra compter sur Benoît Badiashile qui est toujours à l’AS Monaco. Le jeune défenseur de l’ASM est annoncé partant depuis le début du mercato, mais le prix fixé par les Monégasques freine les ardeurs de ses courtisans.

Les dirigeants de l’AS Monaco aimeraient se renforcer dans le secteur défensif en prévision du départ de Benoît Badiashile. Selon Santi Aouna, l’ASM aimerait recruter le défenseur de Chelsea, Malang Sarr. Le club de la Principauté aurait proposé un prêt avec option d’achat aux Blues qui sont disposés à prêter leur défenseur.

Fulham est également intéressé par le joueur, mais les Monégasques ont l’avantage de disputer la Coupe d’Europe. Cette exposition plaît à Chelsea qui espère que le joueur va pouvoir s’aguerrir en engrangeant du temps de jeu cette saison. Malang Sarr est ouvert à un départ, le défenseur formé à l’OGC Nice sait que son temps de jeu sera réduit. L’arrivée de Kalidou Koulibaly et l’éventuelle venue de Marc Cucurella ont conforté le défenseur français dans son choix.

AS Monaco Mercato : Malang Sarr pourrait-il signer à l’ASM ?

Malang Sarr est un pur produit de la formation niçoise. Le défenseur de 23 ans a fait toutes ses classes à l’OGC Nice, l'ennemi juré de l’AS Monaco. Cet aspect pourrait être pris en compte si les négociations entre l’ASM et Chelsea arrivent à un stade avancé. En cas de signature dans la Principauté, Malang Sarr pourrait entacher sa belle idylle avec l’OGC Nice.

Les dirigeants de l’AS Monaco estiment à l’heure actuelle que le dossier est en bonne voie. La polyvalence du joueur est très appréciée par Paul Mitchell et Phillippe Clement. Malang Sarr pourrait suppléer Benoît Badiashile et Caio Henrique, qui sont annoncés partants cet été.