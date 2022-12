AS Monaco Mercato : Le départ d’un défenseur se précise à l’ASM

Publié par Timothée Jean le 19 décembre 2022 à 12:20

En manque de temps de jeu, un défenseur central de l’AS Monaco se rapproche de la sortie. Plusieurs clubs s’activent déjà pour le recruter.

Alors que le mercato hivernal se rapproche à grands pas, l’ AS Monaco pourrait perdre plusieurs joueurs lors de cette fenêtre de transfert. C’est notamment le cas de Malang Sarr. Arrivé sur le Rocher en août dernier, sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea, le défenseur central peine à s’imposer sous les couleurs monégasques. Depuis l’entame de la saison, il n’a disputé que six petites rencontres de Ligue 1 pour trois titularisations seulement.

L’ancien joueur de l’OGC Nice n'a toujours pas la confiance de son entraîneur Philippe Clement. Ce traitement est même devenu très difficile à encaisser pour le principal concerné, mais aussi pour la direction de Chelsea qui espérait voir son jeune défenseur retrouver plus de temps de jeu en Ligue 1 cette saison. Dans ces conditions, il y a donc plus de chance de voir Malang Sarr quitter l’ASM plus tôt que prévu. D’ailleurs, l’agent du joueur, Federico Pastorello, n’exclut pas cette éventualité. « Malang ne joue pas beaucoup à l’AS Monaco. Il est un peu déçu, car il a quitté Chelsea pour jouer plus », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Tuttomercatoweb.

En manque de temps de jeu chez les Monégasques, Malang Sarr pourrait alors être rappelé par les Blues dès cet hiver. L’ancien défenseur de l’OGC Nice ferait ainsi son retour à Londres avant de repartir pour une nouvelle destination. D’autant plus que plusieurs clubs de Serie A s’activent déjà en coulisse pour l’accueillir. Son agent assure en effet que Torino et l’AC Milan seraient très intéressés par son profil. « Le Torino le voulait l’été dernier, et l’AC Milan le traque depuis longtemps », a-t-il confié. Ces deux clubs italiens reviendront-ils à la charge pour sa signature ? Tout dépendra de son départ ou non de l’AS Monaco.