Angers SCO : Des indices lâchés sur la fin du Mercato du SCO

Publié par ALEXIS le 03 août 2022 à 04:15

Angers SCO Mercato : Faisant le point sur marché estival du SCO, Laurent Boissier a livré des indices sur d’éventuelles arrivées en Anjou.

Angers SCO Mercato : Boissier s'enflamme pour Hountondji et Sima

À l’occasion de la présentation de Cédric Hountondji (28 ans) et Abdallah Sima (21 ans), deux des nombreuses recrues de l’équipe d’ Angers SCO. Laurent Boissier s’est prononcé sur le marché estival du club de Maine-et-Loire. Il s’est dit satisfait dans l’ensemble. « On a fait des paris, oui, mais là, ce n’en sont pas. On parle de joueurs confirmés », s’est-il réjoui, parlant des internationaux béninois (18 sélections) et sénégalais (2 sélections).

Le coordinateur sportif du SCO a ensuite livré les coulisses du transfert du défenseur central et de l’attaquant. « Cédric est un joueur d’expérience qui a tenu la défense de Clermont Foot avec beaucoup de respect la saison dernière. On a eu un bon contact et il a été assez volontaire pour nous rejoindre », a-t-il indiqué, avant d’expliquer : « On n’a pas mis beaucoup de temps pour être tous d’accord. On savait qu’il fallait faire un effort pour l’avoir. On a donc fait l’effort qu’il fallait pour qu’il signe chez nous ». Selon Transfermarkt, le transfert de Hountondji de CF63 à Angers SCO a été conclu à 2 M€.

Concernant le jeune ailier droit sénégalais, Abdallah Sima, il est arrivé de Brighton sous la forme d’un prêt. Un prêt d’une saison, sans option d’achat. « On a essayé d’inclure une option d’achat, mais ils (les dirigeants du club anglais) ne voulaient pas », a souligné Laurent Boissier.

Le SCO espère l'arrivée d'un autre défenseur

Angers SCO a recruté 10 nouveaux joueurs cet été, à un mois de la fin du mercato estival. Toutefois, le club de Ligue 1 n’a pas bouclé son marché. Il reste à l’affût d’autres opportunités à moindre coût. Le dirigeant angevin a même fait une grosse annonce sur la fin du mercato en Anjou. « Un (autre, ndlr) défenseur, ce sera déjà pas mal », a-t-il glissé en conférence de presse, ce mardi.