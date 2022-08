PSG Mercato : C'est acté, un prodige portugais débarque à Paris !

Publié par Thomas G. le 03 août 2022 à 09:46

PSG Mercato : Évoquée depuis l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain, la signature d'un génie portugais dans la capitale est bouclée.

PSG Mercato : Une star de Ligue 1 arrive au Paris SG

Depuis l’intronisation de Luis Campos au Paris Saint-Germain, le club de la capitale pistait deux joueurs avec insistance : Milan Skriniar et Renato Sanches. Les négociations avec l'Inter Milan et le LOSC se sont compliquées et les Parisiens ont recruté en parallèle de ces dossiers, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Luis Campos ne souhaitait pas dépasser les 10 millions d’euros pour Renato Sanches. Dans cette optique, le dirigeant portugais ne voulait pas s’aligner sur les 16 millions d’euros proposés par l’AC Milan. Le Paris Saint-Germain a proposé un prêt avec option d’achat aux Lillois qui ont refusé cette formule. Les Dogues n’acceptaient qu’un transfert sec dès cet été.

L’Équipe indique dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain et le LOSC sont parvenus à un accord pour le transfert de Renato Sanches. Les Parisiens vont s’acquitter d’un chèque de 15 millions d’euros pour enrôler le génie portugais. Après de longues semaines de négociations intenses, les Lillois auront finalement obtenu gain de cause. Le PSG s’apprête à réaliser un gros coup avec la signature de Renato Sanches à moindre coût.

PSG Mercato : Renato Sanches va signer au Paris SG

Renato Sanches devrait s’engager cette semaine avec le Paris Saint-Germain. L’international portugais pourrait connaître une adaptation express. Au PSG, le milieu de 24 ans va retrouver Luis Campos et Christophe Galtier avec qui il a remporté le championnat de France. En parallèle, Renato Sanches va également rejoindre trois de ses compatriotes dans le vestiaire parisien.

Déjà renforcé par l’arrivée de Vitinha, le milieu parisien comptera bientôt une nouvelle pépite. Renato Sanches arrive au PSG avec pour objectif de faire décoller sa carrière après son étape ratée au Bayern Munich. Le prodige portugais pourrait s’avérer décisif pour le Paris Saint-Germain grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu.