OM Mercato : Longoria prend une décision radicale pour Tudor

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 12:16

OM Mercato : Auteur d’une préparation catastrophique, Igor Tudor est sous pression à Marseille. Pablo Longoria a tranché pour son avenir.

OM Mercato : Pablo Longoria conforte Igor Tudor à Marseille

L’Olympique de Marseille a fourni une bien piètre prestation dimanche dernier, en s’inclinant face à l’AC Milan (0-2) devant le public chaud bouillant du Vélodrome. Un échec réitéré, puisque les Phocéens restent sur une série de trois défaites et un nul lors de leurs quatre derniers matchs. Manque de résultats, système de jeu bancal, des joueurs trop fébriles, de nombreux supporters et observateurs de l’ OM pointent du doigt les failles du nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor.

Au-delà des résultats négatifs, le management rugueux d’Igor Tudor et ses méthodes musclées suscitent aussi des tensions en interne. Gerson, Cengiz Ünder ou encore Jordan Amavi auraient eu des échanges très tendus avec le nouveau patron du banc marseillais. Tant de motifs qui placent le technicien croate dans une situation très délicate à l’ OM. Mais Igor Tudor peut souffler, son avenir ne se jouera pas lors de la préparation estivale. Le président Pablo Longoria a annoncé qu’il n’a pas l’intention de changer d’entraîneur à ce stade de la saison. « La compétition arrive et les remous d’avant-saison ne m’intéressent pas », a-t-il tranché dans des propos rapportés par L’Équipe.

OM Mercato : Pablo Longoria demande de la patience

Le président de l’ OM souhaite surtout éviter que la situation dégénère dans les jours à venir. Pablo Longoria estime qu'il faudra laisser du temps à son nouvel entraîneur afin de construire une équipe compétitive et à l’image de ses principes. « On ambitionne d’être compétitifs, sans se mettre trop la pression. On espère monter crescendo, match après match (…) on veut d'abord avoir une véritable identité de jeu dans l'équipe, c'est fondamental, et les résultats viendront ensuite », a-t-il ajouté. La direction phocéenne maintient donc sa confiance envers Igor Tudor. Elle fait bloc derrière lui, quand bien même ses débuts sont décevants à Marseille.

Par ailleurs, le quotidien sportif précise que la réunion de crise réclamée par les joueurs de l’ OM s'est tenue hier en fin d'après-midi. L’occasion pour les Marseillais d’évoquer le cadre trop rigide de l'entraîneur croate, d’assumer les erreurs collectives et de se remobiliser avant la reprise du championnat. Reste à savoir si cela portera ses fruits. L’ OM accueille ce dimanche le Stade de Reims dans le cadre de la première journée de Ligue 1.