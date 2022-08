OM : Igor Tudor rétablit la vérité sur son clash avec Gerson

Publié par Ange A. le 01 août 2022 à 10:20

OM : Igor Tudor s’est exprimé sur sa relation avec Gerson après la défaite de l’Olympique de Marseille contre l’AC Milan dimanche.

OM : Igor Tudor calme le jeu pour Gerson

L’Olympique de Marseille ne s’est pas rassuré avant de retrouver la Ligue 1. Dimanche, l’ OM a été battu pour son dernier match de préparation. Marseille s’est incliné (0-2) contre l’AC Milan à l’Orange Vélodrome. Après la rencontre, Igor Tudor a évoqué un sujet chaud du club. Le technicien croate a fait une mise au point sur sa relation avec Gerson. Plusieurs sources, dont L’Équipe et La Provence, ont révélé que le ton était monté entre les deux hommes mardi dernier. Le milieu brésilien aurait même voulu claquer la porte suite à cet accrochage finalement sans conséquence avec son nouvel entraîneur. Pour le successeur de Sampaoli, les relations sont au beau fixe avec l’international auriverde. Il n’a pas manqué d’apprécier la prestation de son protégé contre les Rossoneri.

OM : Tudor et Gerson sur la même longueur d’onde

« Il ne s’est rien passé avec Gerson, j’ai de très bons rapports avec Gerson. Ce soir il m’a beaucoup plu, il a joué avec humilité. C’est un joueur qui est très fort. Je suis très content de ce qu’il a prouvé », a indiqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. À noter que le milieu brésilien a retrouvé sa place dans le onze dimanche contre l'AC Milan. Il avait débuté sur le banc de touche lors du match nul contre le Betis Séville (1-1) mercredi, soit le lendemain du jour du supposé clash qu’il aurait eu avec Igor Tudor.

Avant son entraîneur, Gerson lui-même avait également calmé le jeu sur les réseaux sociaux. « Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on ira chercher les victoires. Allons ensemble à la recherche de réalisations », avait écrit l’international auriverde sur son compte Twitter.