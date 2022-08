RC Lens Mercato : Haise annonce la couleur pour Seko Fofana

Publié par ALEXIS le 03 août 2022 à 17:35

RC Lens Mercato : Très convoité depuis le mercato d’été 2021, Seko Fofana est toujours au RCL. Franck Haise fait le point sur l’avenir de son capitaine.

RC Lens Mercato : Haise toujours incertain sur l'avenir de Fofana

Performant avec le RC Lens ces deux dernières saisons, Seko Fofana est sur le calepin de plusieurs clubs européens et non des moindres. En Ligue 1, il est courtisé par le PSG et l’OM. En Premier League, Newcastle United a tenté en vain de le recruter l’hiver dernier. Le capitaine du RCL est aussi dans les petits papiers de Tottenham et Chelsea, outre-Manche. En Italie, c’est l’AC Milan qui convoite le polyvalent milieu des Sang et Or.

Mais à moins d’un mois de la fin du mercato estivale, il est toujours dans l’équipe du RC Lens. Invité de L’Equipe du Soir sur la Chaîne L’Equipe, France Haise a répondu à la question sur l’avenir de Seko Fofana au RC Lens. L’entraineur du club nordiste a évalué les chances de le voir dans son équipe. « De 0 à 100% ! » a-t-il indiqué, avant d’ajouter : « Je suis très franc quand je vous dis ça ».

Il faut noter que la direction du Racing Club se montre très exigeante pour le transfert de l’international ivoirien (4 sélections). Alors que la valeur marchande du joueur de 27 ans est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt, les Lensois espèrent le vendre à près de 40 millions d'euros.

RC Lens Mercato : Une deadline fixée pour Seko Fofana !

À quelques jours du début du championnat (Ligue 1), le RC Lens souhaite boucler rapidement le transfert de Seko Fofana, afin d’avoir le temps de recruter son remplaçant avant la fermeture du marché des transferts le 31 aout. Franck Haise a confirmé cette tendance en lâchant un délai. « Aujourd’hui Seko Fofana est un joueur lensois et je ne me pose pas d’autre question. Si dans une semaine ou dans 15 jours, c’est autrement, on s’adaptera. Il y a à la fois toutes les raisons et aucune raison pour qu’il parte », a-t-il déclaré.