OM Mercato : Longoria confirme des départs imminents à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 16:16

OM Mercato : Le président Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse, Marseille s’apprête à se séparer de plusieurs joueurs cet été.

OM Mercato : Longoria s'apprête à céder plusieurs joueurs

À quelques jours de la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille commence sérieusement à s’agiter en coulisses. Le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur sept recrues et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’ OM tente à présent de s’offrir quelques renforts de taille en attaque et dans l’entrejeu. D'ailleurs, les dernières cibles donnent une idée claire sur la suite du recrutement estival des Marseillais, à savoir des renforts prestigieux ciblés en Italie, tels qu’Alexis Sanchez (Inter Milan) et Jordan Veretout (AS Rome).

Les négociations seraient déjà en cours afin de finaliser ces deux grosses opérations. Interrogé sur ce sujet, le président marseillais, Pablo Longoria, a reconnu qu’il souhaite attirer des renforts supplémentaires à Marseille, mais il refuse d’évoquer ces deux cibles qui « sont sous contrat avec d’autres clubs », a-t-il déclaré. Toutefois, avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille devra dégraisser. C’est même un impératif.

Car si la perspective de voir plusieurs joueurs quitter le navire marseillais cet été était évoquée par la presse, Pablo Longoria ne le cache plus. Il confirme qu’il y aura un grand ménage au sein du club phocéen. Plusieurs joueurs seront donc invités à quitter l’ OM dans les prochains jours. « On a besoin de joueurs et de départs, certains se rapprochent », a-t-il assuré.

OM Mercato : Longoria ne ferme pas la porte pour Bamba Deing

L’Olympique de Marseille s’apprête ainsi à se débarrasser de certains éléments. Et les candidats au départ sont quasiment connus. Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Konrad De la Fuente se rapprochent de la porte de sortie. Concernant le jeune attaquant américain, il serait même en passe de s’engager avec le Real Valladolid sous la forme d’un prêt. Mais l'ancien joueur du Barça ne devrait pas être le seul à faire ses valises en attaque.

Outre Cédric Bakambu, courtisé ces derniers temps par le Celta Vigo, Bamba Dieng devrait lui aussi quitter le navire phocéen en cas d’offre satisfaisante. D’ailleurs, Pablo Longoria ne ferme pas la porte pour son départ, même si l’attaquant sénégalais reste un atout important pour Marseille. « Bamba Dieng est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne », a-t-il ajouté. Les réalités économiques devraient donc pousser Marseille à se séparer de leur jeune pépite dès cet été. Quoi qu’il en soit, ces joueurs cités ont de grandes chances de figurer dans cette vaste opération de dégraissage qui se profile à l’ OM.