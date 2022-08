Stade Rennais : Entretien. Joe Rodon prêt à conquérir la Ligue 1

Publié par Nicolas le 03 août 2022 à 19:16

Stade Rennais : Joe Rodon vient de rejoindre officiellement le SRFC sous forme de prêt avec option d'achat non obligatoire de 20 millions d'euros. Le défenseur central de 24 ans arrive de Tottenham. Son visage ne vous est probablement pas étranger puisqu'il avait affronté le Stade Rennais au Roazhon Park la saison dernière lors de la phase de groupe d'Europa Conference League, rencontre durant laquelle les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 2-2. Il a été présenté ce mercredi après-midi en conférence de presse en compagnie du directeur sportif Florian Maurice.

Joe Rodon : « Je pense que la Ligue 1 est un championnat très fort. »

International à 27 reprises sous le maillot du Pays de Galles, Joe Rodon est le plus expérimenté des défenseurs centraux rennais. Capable de jouer axe gauche et axe droit dans une défense à quatre ou à trois, sa ployvalence sera un atout de poids dans l'effectif de Bruno Génésio.

Qu'attendez-vous du championnat de Ligue 1 ?

J'ai regardé la Ligue 1 à plusieurs reprises et je pense que c'est un mélange intéressant de caractéristiques à la fois physiques et techniques. Je pense que c'est un championnat très fort et je suis impatient d'en apprendre plus sur cette ligue et de débuter la compétition.

Il n' y a pas beaucoup de joueurs britanniques en Ligue 1, à part Rhys Healey, qui joue à Toulouse. Comment l'expliquez-vous ?

C'est vrai qu'il n' y a pas beaucoup de joueurs (britanniques, ndlr). Pour ma part, je pense que c'est une bonne chose d'aller jouer dans différents championnats, ça ne peut être que bénéfique pour notre carrière, ça nous fait grandir comme joueur et ça nous permet d'améliorer notre jeu.

Votre priorité est-elle de gagner du temps de jeu cette saison ?

Oui bien sûr, le temps de jeu c'est important, mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir tout le temps de jeu qu'on veut, il va falloir travailler dur et je vais bosser pour avoir le plus possible de temps de jeu.

L'année dernière, vous étiez venus au Roazhon Park avec Tottenham. Lors de votre conférence de presse d'avant match, vous n'aviez pas pu identifier des joueurs du Stade Rennais. Maintenant que vous êtes rennais, connaissez-vous certains de vos futurs coéquipiers ?

Oui, en effet, l'année dernière, je n'en connaissais pas beaucoup (rires) mais maintenant la situation est différente. J'ai passé quelques jours avec l'équipe. Je pense que c'est un groupe de jeunes joueurs avec beaucoup de talents et c'est une bonne chose d'avoir une variété de joueurs différents. J'apprends à les connaître davantage et ils m'ont très bien accueilli. Je suis sûr que je deviendrai plus proche d'eux au fil de la saison.

Quels sont vos souvenirs de ce match à Rennes l'année dernière ?

C'était un match très difficile, nous avons été chanceux d'obtenir le match nul et je me souviens que les fans étaient bruyants et passionnés. L'équipe de Rennes était très agressive et travailleuse. Comme vous l'avez vu la saison dernière, ils ont atteint un niveau de performance très élevé. J'espère que je pourrai apporter à l'équipe et que nous pourrons rééditer les mêmes performances cette année.