Publié par Dylan le 15 avril 2023 à 16:27

Deux absences ont surpris dans le groupe révélé par Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais pour affronter le Stade de Reims.

Légèrement décroché dans la course à l'Europe, le Stade Rennais doit réagir. Après une défaite contre l'OL (1-3) au Groupama Stadium, les hommes de Bruno Genesio se retrouvent à la septième position en Ligue 1, à 2 points de la cinquième place. La pression est de taille avant d'affronter le Stade de Reims, une des équipes en forme lors de la 31ème journée.

L'équipe dirigée par Will Still a certes été tenue en échec par Brest la semaine passée (1-1), mais elle a été invincible durant 19 rencontres. De quoi avertir Genesio et ses hommes, qui eux ne sont pas dans leur meilleur jour. Ce match peut donc permettre au SRFC de garder les cartes en main et mettre la pression sur le LOSC, le cinquième de l'élite. Les Dogues recevront Montpellier (13ème) dimanche.

Stade Rennais : Joe Rodon et Guéla Doué absents du groupe contre Reims

Pour relancer la machine rennaise, Bruno Genesio a décidé de faire quelques changements. Lors de la présentation de son groupe pour affronter Reims, le technicien de 56 ans a surpris en annonçant l'absence de Joe Rodon et Guéla Doué. S'ils ne sont pas des cadres indiscutables au sein de l'équipe, les deux joueurs étaient présents dans le groupe du SRFC lors de la dernière journée. Guéla Doué avait même disputé quelques minutes en remplaçant son frère, Désiré Doué contre l'OL.

Présent en conférence de presse jeudi, Bruno Genesio avait simplement fait part des incertitudes concernant Romain Salin et Steve Mandanda. Le premier sera finalement forfait en raison d'un coup reçu à l'entraînement, tandis que le second sera bien présent. Pour le cas de Joe Rodon et Guéla Doué, le mystère plane quant à leurs absences.