OGC Nice Mercato : Le Gym officialise une grosse signature !

Publié par ALEXIS le 03 août 2022 à 23:16

OGC Nice Mercato : C’est fait ! Le grand gardien de but tant attendu au Gym pour prendre la place de Walter Benitez a signé, enfin !

OGC Nice Mercato : Kasper Schmeichel est Niçois !

L’ OGC Nice tient son gardien de but titulaire, Kasper Schmeichel (1,89 m, 35 ans). Sa signature a été officialisée ce mercredi. Après plusieurs jours de négociation, les parties ont finalement trouvé un accord comme l’annonce le club azuréen. « Le Gym et Leicester City sont tombés d’accord sur le transfert du gardien de but Kasper Schmeichel. Il est désormais un Aiglon. L’ OGC Nice se félicite de sa venue. Le club compte sur ses qualités et sa personnalité pour l’aider à atteindre ses objectifs » a écrit le club de Ligue 1. Le portier international danois (84 sélections) vient prendre la place de N°1 laissée vacante à Nice par Walter Benitez (29 ans), parti au PSV Eindhoven (Pays-Bas).

L'expérience du Danois, un atout pour le Gym en Coupe d'Europe

L’ OGC Nice va disputer la Ligue Europa Conférence cette saison. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv (Israël) et l'Aris Salonique (Grèce), les 18 (aller) et 25 août (retour), lors des barrages. Ces deux clubs s’affrontent, jeudi (19h) lors du 3e tour des qualifications. L’expérience et le charisme de Kasper Schmeichel sont donc des atouts pour l’équipe de Lucien Favre, pour arriver le plus loin possible en Coupe d’Europe.

Le gardien de but recruté par les Aiglons totalise près de 500 matchs sous le maillot de Leicester City où il passé 11 saisons consécutives (2011-2022), avec le statut de capitaine pendant de longues saisons. Il a été vainqueur de la Championship (le championnat anglais de D2) en 2014, vainqueur de la Premier League (en 2016), de la Cup et du Community Shield (en 2021). L’ OGC Nice souligne justement que Kasper Schmeichel est « un modèle de performance et de régularité », qui s’est imposé comme « une référence en Premier League ».