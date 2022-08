PSG Mercato : Une grosse signature officialisée ce jeudi !

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 05:06

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain devrait annoncer le transfert de Renato Sanches en provenance de Lille dans les prochaines heures.

Une officialisation en cacherait une autre au Paris Saint-Germain. Mercredi, le PSG a annoncé le départ de Daouda Weidmann vers le Torino. Le milieu de terrain est transféré définitivement vers le club italien. Après le transfert de Weidmann, Paris devrait officialiser une nouvelle signature au milieu de terrain. Selon les informations de Santi Aouna, le transfert de Renato Sanches à Paris sera (enfin) officialisé ce jeudi. Le journaliste de Foot Mercato indique que le milieu de terrain a déjà effectué sa visite médicale à l’Hôpital Américain. Le milieu âgé de 24 ans devrait donc parapher son contrat avec le club de la capitale dans les prochaines heures. En recrutant Sanches, Paris va enregistrer sa quatrième recrue estivale. Son compatriote Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rejoint les rangs de Christophe Galtier cet été.

Le montant du transfert de Sanches à Paris

Pour L’Équipe, le Paris Saint-Germain a déboursé 15 millions d’euros pour racheter la dernière année du contrat de Renato Sanches. Le milieu lusitanien ne disposait en effet plus que d’une seule année de contrat avec le club nordiste. En signant au PSG, l’ancien Bavarois va retrouver Christophe Galtier et Luis Campos. Il a connu les deux techniciens lorsque ceux-ci officiaient respectivement comme entraîneur et conseiller sportif à Lille. Il a d’ailleurs remporté un titre de champion de France sous les ordres de Galtier l’année dernière avec le club nordiste.

Avec la signature de Sanches, la colonie portugaise du PSG va s’agrandir. Le Golden Boy 2016 va retrouver ses compatriotes Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha. Après l’arrivée de Sanches, Paris devrait officialiser un autre départ au milieu. Un accord est annoncé entre Leandro Paredes et la Juventus de Turin. Le club du Piémont doit désormais s’accorder avec le club francilien sur l’indemnité du transfert de l’Argentin.