PSG : Galtier envoie du lourd pour la suite du mercato de Paris

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 07:06

PSG : Christophe Galtier s’est exprimé sur la suite du mercato du Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien a confirmé une tendance.

PSG : Galtier lâche des indices pour la suite du mercato

Le Paris Saint-Germain est sur le point d’officialiser le transfert de Renato Sanches. Selon plusieurs sources, dont Foot Mercato, le milieu portugais va signer son contrat avec le PSG ce jeudi. Il aurait déjà effectué sa visite médicale. Alors que l’officialisation de Sanches est attendue, Christophe Galtier a lâché des indices sur la suite du mercato de Paris. Au micro de Prime Video, le successeur de Mauricio Pochettino annonce encore du mouvement avec une forte propension pour les départs. Le nouvel entraîneur parisien souhaite travailler avec un groupe réduit cette saison. « L’effectif va encore bouger. Il va y avoir des départs, des arrivées, mais on ne peut pas se retrouver à 28,29, 30 joueurs de champ pour des séances d’entraînement. Il y aurait trop de joueurs sur le côté. On a pris cette décision avec la direction et Luis Campos, de réduire le groupe pour avoir plus de qualités et plus de concentration », a assuré le coach des Rouge et bleu.

Des officialisations imminentes à Paris ?

Alors que Renato Sanches est annoncé, des milieux de terrain sont proches de la sortie au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de Leandro Paredes. Un accord entre le milieu argentin et la Juventus de Turin a été dévoilé ces dernières heures. Le PSG est parti pour brader le milieu de 28 ans. Recruté contre 40 millions d’euros en janvier 2019, Paredes ne sera pas vendu à plus de 20 millions cet été. Comme le compatriote de Lionel Messi, Georginio Wijnaldum est sur le départ.

Juste un an après son arrivée en tant que joueur libre, le Néerlandais va quitter la capitale. L’ancien Red devrait rejoindre l’AS Rome. Autre milieu proche d’un départ, Idrissa Gueye est annoncé à Everton, son ancien club. D’autres indésirables comme les Draxler, Rafinha, Icardi, Kurzawa ou encore Herrera sont également poussés vers la sortie cet été.