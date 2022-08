OM Mercato : Une décision incroyable tombe à Marseille !

Publié par Nicolas le 04 août 2022 à 12:39

OM Mercato : Rongier et Gerson seront vendus en cas de belle offre

Le mercato de l' OM est loin d'être terminé selon les dires de son président Pablo Longoria. Malgré l'arrivée de sept recrues, d'autres nouveaux arrivants sont attendus, on pense notamment à l'attaquant Alexis Sanchez et au milieu de terrain Jordan Veretout. Toutefois, Longoria a des engagements à tenir vis-à-vis de l'actionnaire Frank McCourt. Il sait qu'il doit vendre des joueurs à forte valeur marchande. Ils ne sont pas légions dans l'effectif olympien, mais selon le quotidien L'Équipe, deux noms sortent du chapeau : Valentin Rongier et le Brésilien Gerson.

Ces deux joueurs étaient des piliers de l'équipe de Jorge Sampaoli et devraient l'être encore cette saison s'ils restent. Les deux milieux de terrain pourraient rapporter une manne financière importante qui satisferait l'actionnaire américain du club phocéen. On parle de Rongier et Gerson car ils évoluent dans la zone de Jordan Veretout. L'arrivée probable du milieu de l'AS Rome accélérerait le départ de l'un des deux protégés de Sampaoli. D'autres joueurs à forte valeur marchande tels que Cengiz Under et Bamba Dieng seront suceptibles de partir si une offre convient à l'état-major olympien.

En ce qui concerne l'international sénégalais, Pablo Longoria explique que l'entraîneur de l' OM, Igor Tudor, a fait un choix purement sportif en écartant l'attaquant de ses plans. « Dans le football, il n'y a pas de passé, c'est maintenant, le prochain match, pas ce que tu as fait hier. On connaît le joueur. Il a un vrai talent, de la valeur, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. » Pablo Longoria a rappelé la nécessité de vendre et que plusieurs joueurs devraient partir. « Nous sommes contents du développement de notre mercato, jusqu'ici. On a plus de joueurs que nécessaires pour commencer la saison, on voudrait avoir un groupe de vingt-deux éléments, en comptant deux gardiens. On a encore besoin de joueurs qui arrivent, on veut mettre de la vitesse à tous les postes, on a parlé d'un véritable changement de style. Mais la vérité est qu'il faut aussi faire sortir des joueurs. »

OM Mercato : Duje Caleta-Car est décidé à rester

Après la vente de Luan Peres à Fenerbahçe et la résiliation de contrat d'Alvaro Gonzalez, l'Olympique de Marseille cherche une porte de sortie à son défenseur croate international Duje Caleta-Car. Annoncé partant à chaque mercato d'été ou d'hiver, le défenseur central est décidé à rester dans la cité phocéenne. À un an de la fin de de son contrat, la direction olympienne voudrait le vendre pour éviter de le voir partir libre dans un an mais un scénario similaire à la saison dernière se profile : le défenseur va probablement agacer sa direction le 31 août puis rentrer dans la rotation de l'équipe.

On sait que l' OM recherche activement un défenseur central. Les dirigeants olympiens ont étudié le profil du Colombien de Genk, Jhon Lucumi (24 ans), mais ne sont pas passés à l'action. Comme le rappelait récemment Pablo Longoria, cette période de transferts est un marché d'opportunité qui va être indécis jusqu'à la fin. Le mercato n'est décidément pas un long fleuve tranquille à Marseille.