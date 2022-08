PSG Mercato : Officiel, un gros renfort acté au milieu de terrain !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2022 à 20:29

PSG Mercato : C’est fait. Luis Campos tient sa quatrième recrue estivale, la deuxième pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Un nouveau milieu signe au Paris SG jusqu’en juin 2025

Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissements, Renato Sanches est finalement devenu un joueur du Paris Saint-Germain depuis ce jeudi 4 août 2022. Le club de la capitale a trouvé un accord avec la direction de Lille OSC pour le transfert de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich. L’international portugais quitte donc les Dogues, qu’il avait rejoints à l’été 2019 pour 20 millions d’euros, contre un chèque de 15 millions d’euros.

Le Paris SG a annoncé la signature du compatriote de Cristiano Ronaldo ce jeudi soir. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Renato Sanches pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain portugais est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027 », a écrit le Champion de France en titre sur son site officiel. Dans la foulée de sa signature, Sanches a répondu aux questions des médias du club.

PSG Mercato : Renato Sanches livre son premier sentiment

Annoncé tout proche de l’AC Milan, qui avait trouvé un terrain d’entente avec le LOSC pour 16 millions d’euros, Renato Sanches a réalisé son rêve en rejoignant les rangs du Paris Saint-Germain. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le Golden Boy 2016 est donc devenu officiellement la quatrième recrue de l’été chez les Rouge et Bleu. Tout logiquement, le natif de Lisbonne est heureux de signer avec le club de la capitale.

« Je suis très content de mon arrivée ici, à Paris. Ces derniers jours ont été très importants pour moi, et pour ma famille. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix en m’engageant avec le club. J’ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c’est le meilleur projet pour moi. Rester en France ? C’était important pour moi, car je connais déjà ce championnat », a déclaré le joueur formé au Benfica Lisbonne.

Présent en conférence de presse cet après-midi, Christophe Galtier a déjà annoncé la couleur pour sa nouvelle recrue en expliquant notamment que « c’est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment Marco Verratti et Vitinha, il est très explosif, percutant, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité-là sur le marché : il connaît à la fois le championnat français et le très haut niveau. Il va devoir s'intégrer. Il va être en retard sur la préparation, mais il est totalement différent en termes d'explosivité, casser des lignes et aussi rattraper des coups sur le plan défensif. »