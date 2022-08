OL Mercato : Une pépite lyonnaise vers la Premier League

Publié par Ange A. le 05 août 2022 à 06:11

OL Mercato : Un temps annoncé au Bétis Séville, le milieu Houssem Aouar pourrait plutôt poser ses valises en Premier League cet été.

OL Mercato : Houssem Aouar finalement vers l’Angleterre

Après le transfert de Léo Dubois, l’Olympique Lyonnais attend encore d’autres départs. Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz avait d’ailleurs adressé un message fort aux joueurs nourrissant des velléités de départ. « Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent le plus vite possible », avait lancé le technicien néerlandais au sortir de la correction reçue contre Willem II (5-0). À un an de l’expiration de son contrat, Houssem Aouar est présenté comme un sérieux candidat au départ cet été. Le milieu de 24 ans était annoncé proche d’un transfert au Bétis Séville ces dernières semaines. Mais l’opération bloquerait en raison des prétentions salariales du Baby Gone. À défaut de La Liga, l’international tricolore pourrait découvrir la Premier League cette saison. Son nom est de nouveau associé à Leicester City. Aux dernières nouvelles, les Foxes ne seraient pas les seuls intéressés par le milieu lyonnais.

Un promu anglais fonce également sur Aouar

Selon les informations de Foot Mercato, Nottingham Forest pourrait déjouer les plans de Leicester City. Les Foxes feraient d’Houssem Aouar leur priorité cet été. Une signature d’Aouar leur permettrait notamment d’anticiper un départ de James Maddison, courtisé par les nouveaux riches de Newcastle United. Le promu souhaite encore se renforcer après avoir bouclé la signature de Jesse Lingard. Les Reds ont déjà déboursé près de 95 millions d’euros cet été pour étoffer leur effectif.

Alors que son départ au Bétis semble désormais compromis, le milieu de l’Olympique Lyonnais opterait pour la Premier League selon la source. L’ OL de son côté attendrait 15 millions d’euros pour céder son Baby-Gone. Reste maintenant à savoir si le match contre Ajaccio ce vendredi sera son dernier sous les couleurs lyonnaises. Il pourrait faire ses adieux au public du Parc OL.