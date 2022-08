RC Lens Mercato : Seko Fofana lâche un énorme indice pour son avenir

Publié par Thomas G. le 05 août 2022 à 20:12

RC Lens Mercato : Seko Fofana se livre sur son futur avec le RCL

Seko Fofana a été l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison dernière. Le milieu ivoirien s’est affirmé comme l'une des valeurs sûres du championnat. Ces performances ont attiré les convoitises de nombreux clubs dont les deux cadors français, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Le milieu international s’est exprimé aujourd’hui en conférence de presse. « Je suis très tranquille avec cela. Je ne suis pas le seul à décider dans cette situation. Je suis très tranquille. Tant que je serai ici, je ferai ce que j’ai à faire. » L’ancien milieu de Manchester City ne semble pas perturbé par les tractations autour de son avenir. Au contraire, Seko Fofana est focalisé sur son début de saison avec le RC Lens et la réception du Stade Brestois dimanche.

RC Lens Mercato : Seko Fofana pourrait rester au RCL

Annoncé au PSG et à l’OM, Seko Fofana est toujours bien présent au RC Lens. Une situation qui pourrait être liée au mercato du RCL. « On a une équipe très complète. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais penser qu’à partir ou me prendre la tête sur le fait de rester. Honnêtement, je suis très tranquille. » Malgré les départs importants de Jonathan Clauss et Cheick Doucouré, les Sang et Or sont prêts pour la saison à venir. À l’heure actuelle, voir Seko Fofana poursuivre son aventure lensoise n’est pas utopique.

L’international ivoirien a évoqué sa situation à Lens et le choix qui l’attend concernant son futur. « La réalité c’est que je suis aujourd’hui à Lens et je prends beaucoup de plaisir à être ici. Je ne prendrai pas de décision à la légère. » À 27 ans, Seko Fofana est au sommet de son art, il va devoir faire un choix décisif pour sa carrière.