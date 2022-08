PSG Mercato : Après Sanches, un monstre se rapproche en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 23:12

PSG Mercato : Après avoir enregistré la signature de Renato Sanches en provenance du LOSC, le Paris SG se rapprocherait d’un énorme coup en défense.

PSG Mercato : Luis Campos touche au but pour sa priorité estivale

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n'a pas caché son envie de renforcer son équipe dans les prochaines semaines. D'ici la fin du mois d'août, le Paris Saint-Germain espère ainsi recruter un joueur par ligne, dont un pouvant peser dans le domaine aérien. Trois recrues sont notamment désirées par le coach parisien. Et pour ce qui est de la défense centrale, le nom de Milan Skriniar est revenu à la surface après un sérieux coup de froid dans les négociations avec l’Inter Milan.

Considéré comme la priorité de Luis Campos en défense, l’international slovaque n’a plus qu’un an de contrat à l’Inter Milan. Pour le laisser partir, le club italien réclame 70 millions d’euros. Un montant jugé exagéré par le Champion de France qui ne compte pas dépasser la barre des 50 millions d’euros, hors bonus. Mais selon le portail Media Foot, le joueur de 27 ans se rapprocherait désormais de la formation francilienne.

PSG Mercato : Milan Skriniar, 5e recrue estivale du Paris SG ?

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Milan Skriniar pourrait devenir la cinquième recrue estivale du Paris Saint-Germain. « Selon nos infos, les discussions avancent en ce sens et le PSG touche au but. De son côté, le joueur a priorisé une arrivée à Paris, avec qui il est déjà d’accord contractuellement. Il ne reste donc qu’à trouver un accord final, mais d’après nos sources, ça en prend le chemin ! », assure le portail sportif. Ce vendredi, RMC Sport est revenu sur les propos de Galtier et mis en relief les profils de joueurs par la nouvelle direction sportive du Paris Saint-Germain.

La radio métropolitaine confirme ainsi que les dirigeants parisiens espèrent ainsi boucler la venue d’un défenseur, d’un attaquant capable de s’imposer dans les duels aériens afin d'apporter de la variation dans les profils à la disposition de Christophe Galtier. Malgré les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, le PSG souhaiterait encore attirer un milieu de terrain supplémentaire. Media Foot indique que la recrue défensive « a de fortes chances de s’appeler Milan Skriniar… »