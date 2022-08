FC Nantes Mercato : Kombouaré confirme une grande inquiétude

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 08:41

FC Nantes Mercato : Entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré a de nouveau exprimé son angoisse au sujet de la fenêtre des transferts en cours.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré toujours inquiet

Le FC Nantes n’a pas pu rivaliser avec le Paris Saint-Germain dimanche lors du Trophée des champions. Les Canaris ont été corrigés (4-0) par les Parisiens. Après ce lourd revers, le FCN va tenter de bien entamer la saison ce dimanche sur la pelouse de l’Angers SCO. En marge de cette rencontre, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur le mercato de Nantes. Qualifié pour la Ligue Europa cette saison, le FCN n’a jusqu’ici enregistré que trois recrues. Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed et Evann Guessand sont à l’heure actuelle les seuls renforts du FCN. Lequel a enregistré sept départs cet été. De quoi inquiéter Antoine Kombouaré au moment d’autres cadres pourraient quitter le club d’ici le 1er septembre, date de fermeture officielle du mercato.

Kombouaré redoute encore des départs au FCN

Pour Antoine Kombouaré, il serait préférable que le mercato estival ferme ses portes une fois que le championnat reprend. « C’est une connerie ce mercato qui finit le 1er septembre. Pour tous les entraîneurs, l’idéal serait que ça s’arrête au début du championnat », a d’abord lancé le coach du FC Nantes avant d’exprimer son inquiétude. L’entraîneur redoute en effet des départs d’ici la fermeture de ce mercato.

« Il est là Ludo [Blas], il est bien présent, il est heureux et il est prêt à jouer dimanche. Il y a aussi plein d'autres cas pour qui ça peut se passer, donc on verra ce qu’il se passera. Je ne vous cache pas que je suis inquiet, on peut même trembler jusqu’au 1er septembre », a indiqué le technicien kanak toujours dans l’attente d’un nouvel attaquant. Priorité de Kombouaré à ce poste, le Bordelais Hwang Ui-Jo s’éloigne du FCN. L’avant-centre sud-coréen est courtisé par Wolverhampton et ferait d’un transfert en Premier League sa priorité.