OL Mercato : Expulsion de Lopes, le dossier de gardien de but relancé

OL Mercato : L’exclusion d’Anthony Lopes contre l’AC Ajaccio a sans aucun doute relancé le dossier d’un nouveau gardien de but à l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Anthony Lopes, les vieux démons se réveillent !

Réputé pour ses sorties dangereuses, qui ont souvent coûté des points à l’ OL, Anthony Lopes a récidivé, vendredi, lors de la 1re journée de Ligue 1. Contre l’AC Ajaccio, le gardien but de N°1 de l’Olympique Lyonnais a été exclu suite à une grosse charge sur Mounaïm El Idrissy (27e), alors que Lyon menait 2-0). Il a ainsi occasionné un penalty, qui a permis au club promu en Ligue 1 de réduire l’écart (2-1). L’équipe de l’ OL a finalement gagné le match avec Rémy Riou dans les buts, car l’ ACA a été aussi vite réduit à 10 suite à l’expulsion de Romain Hamouma, peu avant le mi-temps. A priori, Anthony Lopes sera suspendu pour les deux prochains matchs de l’OL. Rémy Riou devrait donc être titulaire contre le FC Lorient (14 aout) et l’ES Troyes AC (16 aout).

Mais la sortie hasardeuse et dangereuse du portier international portugais, sanctionné par son exclusion, aurait pu coûter cher aux Gones lors de ce match d’ouverture de la Ligue 1. Dès lors, le match raté par le dernier rempart de Lyon relance la question du recrutement d’un nouveau gardien de but chez les Gones. Peter Bosz souhaitait vivement trouver un grand gardien pour prendre la place d’Anthony Lopes (31 ans). Il avait ainsi tenté de recruter André Onana (26 ans) à l’Ajax Amsterdam la saison dernière, mais le portier camerounais a préféré rejoindre l’Inter Milan en Serie A.

Le dossier d'un nouveau gardien de but à Lyon refait surface

Selon Walid Acherchour, cette expulsion d’Anthony Lopes a un impact, et elle rouvre le débat sur le dossier d’un portier à l’ OL. « Là, il (Lopes) fait une sortie kamikaze, alors que l’ OL mène 2-0, le début de match est parfait avec le retour de Lacazette, et même si sur l’action marque, OK ça fait 2-1, mais à 11 contre 11 », a déploré le consultant sur RMC Sport, avant d'annoncer la couleur : « L’an dernier, il y avait la menace Onana qui planait et après le match contre Ajaccio, ça relance des ondes négatives sur l’Olympique Lyonnais, ça ne dissipe pas les doutes et les débats ».

Peter Bosz a encore trois semaines avant la fermeture du mercato estival, pour chercher un gardien de but. En attendant, il doit faire confiance à Rémy Riou, revenu dans son club formateur cet été, pour les prochains matchs.