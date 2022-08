ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne reçoit deux mauvaises nouvelles !

Publié par Thomas G. le 05 août 2022 à 12:11

ASSE Mercato : Abattu après la défaite à Dijon, l'AS Saint-Etienne pourrait perdre une nouvelle bataille sur le marché des transferts.

ASSE Mercato : Vers un échec sur deux pistes de Ligue 1

Après avoir officialisé la venue de l’attaquant de l’ OL, Lenny Pintor, les dirigeants de l'ASSE ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. L'AS Saint-Etienne veut continuer de se renforcer pour rattraper son retard au classement. Les Verts accusent déjà 6 points de retard sur les équipes de tête. Dans l’optique de repartir de l’avant et d’enchaîner les victoires, les Stéphanois souhaitent recruter deux talents de Ligue 1.

L’ASSE est intéressé par deux joueurs de l’ESTAC : Yoann Touzghar et Florian Tardieu. L’attaquant et le milieu de terrain étaient ouverts à un départ du côté de Troyes. Mais ces deux dossiers ont connu un nouveau rebondissement hier. Le président de l’ESTAC, s’est exprimé en conférence de presse au sujet de l'éventuel départ de ses cadres. Aymeric Magne a déclaré : « Non, c’est sûr que non. » Une mauvaise nouvelle pour l’ ASSE qui espérait pouvoir enrôler les deux joueurs troyens. L’expérience de Yoann Touzghar et la qualité technique de Florian Tardieu étaient très appréciés par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Les Verts devraient donc se montrer actifs dans les prochains jours après le nombreux départ annoncés.

ASSE Mercato : Le marché de l'AS Saint-Etienne n’est pas terminé

L’ASSE va se séparer de deux éléments dans les prochains joueurs. Les ventes de Denis Bouanga au Los Angeles FC et Zaydou Youssouf à Famalicão sont proches d’être bouclées. Elles vont permettre à l’AS Saint-Etienne de récupérer une somme comprise entre 6 et 8 millions d’euros. La cellule de recrutement des Verts s’active pour dénicher des joueurs capables d’apporter un plus à l’effectif de Laurent Batlles. En parallèle du mercato, l’AS Saint-Etienne recevra le Nîmes Olympiques pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2 avec en ligne de mire une première victoire.