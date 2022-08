PSG Mercato : Luis Campos déchaîné ! Accord annonce pour un milieu

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 16:51

PSG Mercato : Les choses semblent s’accélérer au Paris Saint-Germain. Désireux de dégraisser, Luis Campos serait proche d’un gros coup au milieu de terrain.

PSG Mercato : Après Georginio Wijnaldum, ça bouge encore au Paris SG

Après Georginio Wijnaldum, un autre milieu de terrain serait tout proche de quitter le Paris Saint-Germain. En effet, d’après les renseignements divulgués ces dernières heures par le journaliste Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin se serait d’ores et déjà mise d’accord avec Leandro Paredes pour un transfert durant ce mercato estival. Désireux de réduire drastiquement l’effectif du PSG conformément au souhait du nouvel entraîneur Christophe Galtier, le Conseiller Football Luis Campos aurait clairement indiqué la porte de sortie à l’international argentin.

Le spécialiste mercato de Sky Italia révèle que tout serait désormais réglé entre Paredes et la Vieille Dame et qu’il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club de la capitale pour finaliser l’opération dans les prochains jours. Luis Campos serait d’ailleurs prêt à faire un énorme effort pour faciliter le départ de l’ancien milieu de terrain de l’AS Rome.

PSG Mercato : Luis Campos fait un grand geste pour le transfert de Paredes

La Gazzetta dello Sport confirme le prochain départ de Leandro Paredes et affirme que le Paris Saint-Germain aurait revu ses exigences à la baisse pour le transfert du compatriote de Lionel Messi. En effet, si le club de la capitale attendait un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros, Luis Campos serait désormais disposé à négocier un deal à hauteur de 15 millions d’euros pour le milieu relayeur de 28 ans.

Un montant qui pourrait bien rentrer dans les clous des finances de la Juventus Turin, qui cherche à recruter un milieu de terrain afin de compenser la blessure longue durée de Paul Pogba. Après avoir cédé Matthijs de Ligt au Bayern Munich pour 67 millions d’euros, le club italien devrait rapidement passer à l’action pour le numéro 8 parisien.

Affaire à suivre donc...