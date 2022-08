PSG Mercato : Galtier se fait agresser violemment à l’OGC Nice !

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2022 à 05:05

PSG Mercato : Désormais au Paris SG jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier n’a pas laissé de bons souvenirs dans son précédent club, l’OGC Nice.

PSG Mercato : Christophe Galtier taclé par l’un de ses anciens protégés

Dans une interview accordée à Nice-Matin, Jean-Clair Todibo est revenu sur le départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le défenseur central de l’OGC Nice ne regrette pas du tout le départ de son ancien coach.

« Cela fait partie du football. Il est parti au PSG, tant mieux pour lui. Je pense que c’est une très bonne chose et on lui souhaite le meilleur. Il n’y avait aucun problème entre nous, c’était une relation professionnelle. Mais ce n’était pas la même relation qu’avec Julien Fournier. C’était plus que du foot avec Julien », a déclaré l'ancien joueur du FC Barcelone.

Poursuivant, Todibo a livré son sentiment sur la manière dont Galtier a quitté la Côte d’Azur. « Il est parti, ça lui semblait bon de le faire comme ça, il faut l'accepter. Et ça n'a dérangé personne. On était tous très heureux de l'arrivée de Lucien Favre. Personne n'a prêté plus d’attention que ça au départ du coach Galtier. C’est le foot » a déclaré Todibo ce vendredi (…) On l’a tous appris via les médias pendant nos vacances. Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ. Chacun sa méthodologie, on voit peut-être les choses différemment. Mais ce n’est pas une critique », a expliqué l’international espoir français. Jean-Clair Todibo s’est également prononcé sur les pistes offensives des Aiglons.

PSG Mercato : Jean-Clair Todibo nourrit un grand rêve pour l’OGC Nice

Malgré une bonne préparation, Arnaud Kalimuendo n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans serait notamment dans les plans de l’OGC Nice. Une piste validée par Jean-Clair Todibo, qui aimerait voir le Titi parisien débarquer à l’Allianz Riviera avec Edinson Cavani.

« Arnaud Kalimuendo, j’aime beaucoup. L’an dernier, c’est l’un des attaquants contre qui j’ai préféré jouer, j’aime quand c’est chaud. Il y avait eu un vrai rapport de force, il est bon esprit. Il est très mature pour son âge, fait de bons appels, se place bien, il est chiant à jouer. Et Cavani, c’est le Matador quand même, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! Cavani-Kalimuendo, ce serait lourd, mais le coach va commencer à se gratter la tête », a indiqué Todibo.