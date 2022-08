OM : La réaction surprise de Tudor après le succès contre Reims

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 06:15

OM : Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor s’est livré sur le succès contre Reims lors de la 1re journée de Ligue 1.

OM : Marseille signe un carton pour son retour

L’Olympique de Marseille a réussi son retour à la compétition. Après avoir enregiistré une seule victoire en préparation, l’ OM a renoué avec le succès ce dimanche. Igor Tudor a réussi ses débuts officiels sur le banc olmpien. Marseille s’est imposé (4-1) contre le Stade de Reims. Les recrues estivales ont été en vue lors de ce carton. Nuno Tavares a inscrit le but du break. Luis Suarez y est allé de son doublé pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Auteur d’un csc, Wout Faes a permis aux locaux d’ouvrir la marque. Les visiteurs ont sauvé l’honneur grâce à leur recrue Falorin Balogun, arrivé d’Arsenal cet été. Igor Tudor a livré son analyse après cette première réussie.

La réponse de Tudor aux supporters marseillais

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille se satisfait de la prestation de ses poulains. « En ce qui concerne le match, je suis content. C’est une victoire nette et méritée. La première période m’a beaucoup plus, on a eu de l’intensité. On avait travaillé dessus. Dans l’ensemble c’était tranchant. Je félicite les joueurs et les supporters pour l’ambiance », a confié Igor Tudor. Le technicien croate a également réagi aux sifflets des supporters dont il a été la cible. Il ne les prend pas à cœur.

« Pour les sifflets, je n’ai pas entendu, j’étais à l’intérieur. Les supporters ont toujours raison, on joue pour eux. Je dois travailler pour le bien de l’équipe et des supporters », a indiqué le coach de l’ OM. Après ce succès, Marseille se déplace à Brest le dimanche 14 août lors de la prochaine journée de Ligue 1.