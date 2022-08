Stade Rennais Mercato : L'AC Milan vise un milieu cadre du SRFC !

Publié par Thomas G. le 09 août 2022 à 10:43

Stade Rennais Mercato : Affaibli par les nombreux départs, le SRFC pourrait perdre l'un des piliers de Bruno Genesio avant la fin du mercato.

Stade Rennais Mercato : Santamaria dans le viseur de l'AC Milan

Le SRFC enregistre un mercato plus ou moins actif dans le sens des départs et des arrivées. Le Stade Rennais a vendu Nayef Aguerd qui a rejoint West Ham, ce qui a poussé le club à recruter deux défenseurs. Joe Rodon et Arthur Theate se sont engagés avec le Stade Rennais pour former la nouvelle charnière de Bruno Genesio. La jeune pépite française, Mathys Tel, a également plié bagage vers le Bayern Munich. Le SRFC pourrait réaliser une nouvelle vente importante dans les prochaines semaines.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan se serait renseigné sur un milieu du Stade Rennais. Le média italien indique que Baptiste Santamaria fait partie de la liste des cibles des Rossoneri. Le milieu de 27 ans intéresse fortement les champions d’Italie qui pourraient passer rapidement à l’action. Baptiste Santamaria pourrait être ouvert à l’idée de rejoindre un grand club comme Milan pour découvrir la Ligue des Champions. Reste à savoir si le SRFC acceptera de négocier avec les Milanais et à quel prix.

Stade Rennais Mercato : Baptiste Santamaria bientôt sur le départ ?

Arrivé pour 14 millions d’euros en provenance de Fribourg la saison dernière, Baptiste Santamaria s’est très vite installé comme un titulaire au SRFC. Sa vision de jeu et son habilité technique font de lui un joueur important au sein de l’effectif breton. Au même titre que Martin Terrier, le milieu français de 27 ans n'est pas assuré de disputer une nouvelle saison avec le Stade Rennais. Le SRFC pourrait se montrer actif pour renforcer son milieu de terrain en cas de départ de Santamaria vers l'AC Milan.