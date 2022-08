Barça Mercato : C'est fait, Samuel Umtiti boucle un grand accord

Publié par Thomas le 09 août 2022 à 13:43

Barça Mercato : Longtemps poussé vers la sortie, Samuel Umtiti va bien quitter le FC Barcelone cet été et serait en partance pour son futur club.

Barça Mercato : Umtiti et le FC Barcelone tombent d’accord pour un départ

Écarté des plans de son entraîneur Xavi au FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait rebondir sous peu dans un nouveau club. Absent du Trophée Joan Gamper durant lequel l’équipe du Barça est habituellement présentée aux supporters, le défenseur central tricolore sait que son avenir s’écrit loin de la Catalogne malgré une récente prolongation et un contrat courant jusqu’en 2026. Bonne nouvelle pour les deux parties, un accord aurait été trouvé ce mardi pour le départ définitif de l’ancien Lyonnais.

D’après les informations de la radio Cope, le FC Barcelone et Umtiti ont enfin réglé les derniers détails sur le transfert du joueur de 28 ans. Une opération qui devrait être rendue officielle d’ici vendredi et le début de la Liga, d’après la source. Si sa destination reste pour l’heure inconnue, le journaliste Victor Navarro précise que le Barça serait déjà en conversation avec le prochain club du Français notamment au niveau du paiement du salaire du joueur.

Très proche de rejoindre le Stade Rennais en début de mercato, Samuel Umtiti s’était finalement fait recaler à cause de doutes concernant sa condition physique. Régulièrement freiné par des blessures depuis son arrivée chez les Blaugranas en 2016 et en manque de rythme depuis plus d'un an, Big Sam voit cet été la liste de ses prétendants se réduire.

Barça Mercato : L’Olympiakos, la piste la plus chaude pour Umtiti

Alors que certains clubs en France comme l'OGC Nice ou le SRFC s’étaient manifestés pour enrôler le champion du monde 2018, ce dernier semblerait se diriger vers une destination plus exotique. D’après le quotidien Sport, le joueur formé à l’ OL était entré en contact avec Los Angeles Galaxy en MLS, la semaine dernière, avant que le deal ne capote finalement. Désormais, le club le mieux positionné pour enrôler Umtiti serait l’Olympiakos, qui travaillerait sur le prêt du joueur avec une option d’achat obligatoire à la clé. Selon le quotidien catalan, Umtiti serait très proche de rejoindre l’écurie grecque bien que d’autres clubs soient toujours à l’affût sur le dossier.