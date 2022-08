Angers SCO Mercato : Un crack du SCO décide de rester au club

Publié par Anthony le 09 août 2022 à 12:53

Angers SCO Mercato : Annoncé dans le viseur du LOSC, un crack du SCO décide de poursuivre son aventure avec le club angevin.

Angers SCO Mercato : Azzedine Ounahi ne quittera pas le SCO

Pour le derby de la Loire, l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse était le jeune marocain d'Angers, Azzedine Ounahi, qui a su maîtriser sa partie de terrain avec brio en apportant un impact offensif. Alors qu'il continue de se montrer aux yeux de tous, il était courtisé par plusieurs clubs depuis quelques semaines dont le LOSC. Une offre de 7 millions d'euros était dans les papiers, mais le club angevin en attendait plus et ne voulait surtout pas se séparer de sa pépite.

Le jeune joueur a pris sa décision, celle de rester dans le club. À la fin du match face au FC Nantes, il a déclaré : " J’ai discuté avec le club, j’ai pas mal d’offres, mais je vais rester toute la saison à Angers. " Et ça a de quoi satisfaire son président, Saïd Chabane, qui a vu plusieurs de ses joueurs quitter le navire comme Angelo Fulgini ou encore Enzo Ebosse. D'ailleurs, le président du SCO a vite refermer les portes d'un potentiel transfert de son joueur vers le LOSC en se montrant intransigeant, ce qui n'a pas dérangé le milieu de 22 ans qui va avoir une place importante dans l'équipe.

Angers SCO Mercato : Azzedine Ounahi, nouvelle pièce maîtresse du SCO

Avec le départ d'Angelo Fulgini, Azzedine Ounahi obtient une place de titulaire au sein de l'effectif de Gérald Baticle qui souhaite lui confier plus de responsabilités. " J’ai un rôle différent par rapport à la saison dernière. J’étais un jeune de National qui devait faire ses preuves. Maintenant je suis un leader technique de l’équipe, j’ai également pris plus de responsabilités avec la sélection. Je dois prouver à tout le monde que je peux prendre les choses en main et être à la hauteur ", a-t-il déclaré à l'issue du match contre le FC Nantes.

Maintenant, Ounahi a les yeux rivés sur la Coupe du Monde au Qatar et va devoir fournir les efforts nécessaires pour pouvoir représenter son pays. Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, attend beaucoup du jeune international, mais il est tout de même fier qu'il soit rester au Sporting Club de l'Ouest. " En restant à Angers, je crois qu'il a pris une sage décision. Là, au moins, il va jouer, travailler. "