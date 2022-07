Angers SCO Mercato : Officiel, un défenseur quitte le SCO !

Publié par Anthony le 29 juillet 2022 à 15:54

Angers SCO Mercato : Attendu depuis plusieurs jours, le latéral gauche Enzo Ebosse quitte officiellement le SCO pour s'envoler en Serie A.

Angers SCO Mercato : Enzo Ebosse rejoint Udinese

L'Angers SCO vient de boucler sa quatrième vente du mercato estival après Mohamed-Ali Cho, Angelo Fulgini et Jimmy Cabot qui ont déjà rapporté quelques millions d’euros au SCO. Le défenseur Enzo Ebosse a quitté le club angevin pour rejoindre la Serie A. Son futur club, Udinese 1896, a officialisé son arrivée ce vendredi pour un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2027. Le Lion Indomptable portera le numéro 23. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais serait d'environ 3 millions d'euros.

Enzo Ebosse va connaître sa première expérience en dehors de la France en rejoignant le pensionnaire de Serie A. Le joueur formé au RC Lens était un élément fort de l'équipe B en National. Il connaîtra ses premiers pas en Ligue 2 avec l'équipe première. Seulement deux matchs dans le championnat avant d'être transféré au Mans, en 2019, où il a pu y jouer une saison entière. En 2020, il rejoint Angers dans l'élite pour 500 000 euros. Il participera à 33 matches dont 27 la saison dernière.

Angers SCO Mercato : D'autres recrues sont attendues au SCO

Après avoir recruté Cédric Hountondji et Ilyes Chetti en provenance de l’Espérance de Tunis, le Sporting Club de l'Ouest attend d'autres recrues et notamment trouver un remplaçant à Enzo Ebosse comme l'a évoqué Gérald Baticle. " Je souhaitais un défenseur qui devait remplacer numériquement Enzo Ebosse, et devait arriver lundi. " Mais suite à des contretemps, l'entraîneur du SCO espère avoir de nouvelles recrues d'ici la fin de semaine pour pouvoir commencer l'entraînement avec l'effectif au complet en vue de la reprise du championnat. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne devra pas compter sur eux pour le match contre la Spezia, ce samedi au Stade Raymond Kopa à Angers.