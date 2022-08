LOSC Mercato : Lille se positionne pour un milieu de l'Olympiakos

Publié par Anthony le 10 août 2022 à 13:01

LOSC Mercato : À la recherche du successeur d'Amadou Onana, Lille aurait contacté l'Olympiakos pour tenter de recruter un milieu de terrain.

LOSC Mercato : Prise de contact avec l'Olympiakos pour Mady Camara

Alors que le LOSC a recruté de nombreux joueurs dans ce mercato, Olivier Létang, président du LOSC, est à la recherche du successeur d'Amadou Onana parti à Everton pour 36 millions d'euros hors bonus. Lille doit se dépêcher pour enrôler un milieu de terrain pour entamer la suite du championnat de la meilleure des façons. Selon Foot Mercato, les Dogues auraient jeté leur dévolu sur un joueur de l'Olympiakos, Mady Camara.

Alors qu'il a déjà évolué en France à l'AC Ajaccio, Mady Camara est en Grèce depuis 2018 où il s'est vite imposé dans l'entrejeu de l'Olympiakos. Le joueur a gagné de l'expérience en participant à de nombreuses reprises à la Ligue des Champions et à l'Europa League. Une bonne recrue pour Lille qui a d'ailleurs déjà pris contact avec les dirigeants du club grec pour connaître les modalités d'un potentiel transfert. De plus, des contacts ont été établis avec les agents du joueur qui sont les mêmes que Ludovic Blas, également en pourparlers avec Lille.

LOSC Mercato : D'autres milieux de terrain dans le viseur

Le LOSC s'est vu dépouiller son milieu de terrain dans ce mercato avec le départ d'Amadou Onana et Renato Sanches. Lille se tient aussi prêt au possible départ de Yusuf Yazici et doit donc recruter plusieurs milieux de terrain. Outre Mady Camara, les Dogues devraient recruter Ludovic Blas pour plus de 15 millions d'euros dans les jours à venir. Enfin, le club du Nord de la France serait en pole position pour recruter la jeune pépite Rassoul Ndiaye en provenance du FC Sochaux. En concurrence avec le Toulouse FC, c'est bien le LOSC qui devrait rafler la mise.