FC Nantes Mercato : C'est acté, Ludovic Blas va signer au LOSC !

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 12:00

FC Nantes Mercato : Véritable maître à jouer la saison dernière au FCN, Ludovic Blas va s'engager dans les prochains jours au LOSC.

FC Nantes Mercato : Le FCN va vendre Ludovic Blas à Lille

Après avoir perdu son attaquant star, Randal Kolo Muani, parti à Francfort en début de mercato, le FCN s’apprête à dire adieu à un autre de ses cadres, Ludovic Blas. Le milieu offensif de 24 ans, véritable sensation chez les Canaris depuis son arrivée en 2019, est sur le point de s’engager au LOSC pour un transfert dont le montant pourrait avoisiner les 15 millions d’euros. Une tendance qui prend de l’ampleur depuis plus d’une semaine et qui a été confirmée ce mercredi par plusieurs journalistes.

Alors que le FC Nantes reçoit Lille ce vendredi pour la 2e journée de Ligue 1, Ludovic Blas ne devrait pas faire partie du groupe convoqué par Antoine Kombouaré, comme annoncé par Maxime Buchot sur Twitter. Le journaliste de Télénantes confirme des discussions avancées entre les Dogues et l’ancien joueur de l’EAG, qui pourrait de fait voir son transfert bouclé juste après la rencontre. Dans le même temps, le journaliste de RMC, David Phelippeau, confirme le transfert imminent de Blas dans le Nord de la France, après que ce dernier ait déjà mis au courant le vestiaire nantais. " C’est effectivement la grosse tendance FC Nantes, le joueur est bien décidé à rejoindre le LOSC, le vestiaire est au courant. Reste à voir le montant de l’offre de Lille ", annonce la source.

FC Nantes Mercato : Avec Ludovic Blas, Lille confirme son mercato XXL

Après sa triste 10e place de championnat la saison dernière, le LOSC semble renaître de ses cendres grâce notamment à un mercato ambitieux entrepris par Olivier Létang. Malgré les départs lucratifs d’Amadou Onana (40 millions d’euros, Everton), Alexis Sanches (PSG, 15 millions d’euros) ou encore Sven Botman (Newcastle, 37 millions d’euros), les Dogues ont bouclé une série de signatures prestigieuses bien souvent sans dépenser la moindre indemnité de transfert.

Si Lille a sorti le chéquier (14 millions d’euros) pour enrôler la sensation clermontoise, Mohamed Bayo, le club nordiste a réussi à enrôler quatre joueurs en fin de contrat cet été et pas des moindres : Jonas Martin, Rémy Cabella, Akim Zedadka et Ismaily. Ajouté à cela les venues des prometteurs Bafodé Diakité (Toulouse, 3 millions d’euros) et Alexsandro (Chaves, 2 millions d’euros) en défense centrale. Avec en prime Ludovic Blas pour illuminer son secteur offensif, Paulo Fonseca devrait sans nul doute jouer les trouble-fêtes dans le haut de tableau cette saison.