Barça Mercato : Bernardo Silva donne un énorme indice sur son avenir

Publié par Thomas G. le 10 août 2022 à 20:06







Barça Mercato : Priorité du FC Barcelone depuis l'arrivée de Jules Koundé, Bernardo Silva s'est livré sur son futur à Manchester City.

Barça Mercato : Bernardo Silva s’exprime sur son futur

Annoncé tout proche du FC Barcelone depuis plusieurs jours , Bernardo Silva s’est exprimé au micro d’ESPN. L’international portugais a évoqué son avenir et les choix qui l’attendent avant la fin du mercato. L’ancien Monégasque a déclaré : « J'ai toujours dit que j'étais heureux à City, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On verra. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. » Selon la presse espagnole, le numéro 10 de la sélection portugaise a annoncé aux dirigeants de Manchester City son intention de rejoindre le Barça.

Bernardo Silva poursuit son entrevue en évoquant sa relation avec Manchester City face à ces rumeurs d’un départ imminent. Le milieu de 27 ans a tenu à rassurer les fans citizens quant à un éventuel départ cet été. « Je respecterai toujours ma relation avec Manchester City , les fans, le staff, mes coéquipiers, donc quoi qu'il arrive, arrive et cela se passera à coup sûr de manière très respectueuse », a annoncé Bernardo Silva. L’international portugais ne devrait donc pas partir au clash pour quitter Manchester City. Dans le même temps, Xavi Hernandez aurait demandé aux dirigeants du Barça d’accélérer le dossier pour aligner Bernardo Silva pour la deuxième journée de Liga (21 août).

Le Barça souhaite boucler la venue de Bernardo Silva rapidement

Le FC Barcelone devrait rapidement passer à l’action pour finaliser la venue du milieu offensif. Après l’officialisation de la mise en place du quatrième levier économique, les Blaugranas devraient disposer des fonds nécessaires pour recruter la star portugaise. Bernardo Silva s’est confié sur son éventuel départ, rappelant au passage la philosophie de son coach, Pep Guardiola, face au mercato. « Manchester City est un grand club et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents. Ils nous disent toujours que si tu n'es pas content, tu peux partir. »

Le transfert de l’ancien monégasque devrait se conclure aux alentours de 60 millions d’euros selon Gerard Romero. Une signature de prestige pourrait être suivie par celle d'un défenseur latéral, autre priorité catalane sur le marché.