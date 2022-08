OM Mercato : Marseille proche de boucler un gros coup au milieu

Publié par Timothée Jean le 10 août 2022 à 16:36

OM Mercato : Après avoir enregistré l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille est proche de boucler une importante signature en interne.

OM Mercato : Prolongation en vue pour Valentin Rongier

L’Olympique de Marseille semble inarrêtable dans ce mercato estival en multipliant de très jolis coups sur le marché des transferts. La direction de l’ OM, qui vient d’officialiser la signature d’Alexis Sanchez, travaille déjà en parallèle pour sécuriser l’avenir de l’un de ses cadres, en la personne de Valentin Rongier.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain de 27 ans a récemment jeté un coup de froid sur son avenir, expliquant qu’il était ouvert à l’idée de quitter le club phocéen en cas d’offre satisfaisante. Cette sortie médiatique a inquiété bon nombre de supporters marseillais, mais la direction de l’ OM n’a pas vraiment l’intention de perdre l’ancien capitaine du FC Nantes. Selon les informations dévoilées par L’Équipe, les dirigeants marseillais ont déjà entamé les négociations avec Valentin Rongier en vue de prolonger son contrat.

OM Mercato : Marseille veut s’éviter un nouveau casse-tête

Le quotidien sportif assure que les négociations entre les deux parties progressent dans le bon sens. Même si rien n’a encore été signé, les signaux sont au vert pour la prolongation de Valentin Rongier. Le milieu de terrain de 27 reste très attaché à l’ OM et n’exclurait pas l’idée d’étendre son contrat. Les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente.

Par cette manœuvre, l’Olympique de Marseille souhaite surtout s’éviter un nouveau casse-tête avec Valentin Rongier. Car si sa situation n’évolue pas d'ici la fin de la saison en cours, l’ancien Nantais ne sera plus qu’à une année de la fin de son contrat avec l' OM. Il sera alors en position de force de négocier un éventuel départ. Une situation que Pablo Longoria et son équipe souhaitent éviter le plus rapidement possible. Reste à savoir si les deux parties parviendront à s’entendre et à quel prix.