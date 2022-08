PSG Mercato : Le Paris SG fonce sur un prodige de Bundesliga !

Publié par Thomas G. le 11 août 2022 à 11:47







PSG Mercato : Toujours en quête d'un roc défensif, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d'un ancienne pépite de Ligue 1.

PSG Mercato : Un prodige français bientôt au Paris SG

Le recrutement du Paris Saint-Germain n’est pas encore terminé, les Parisiens souhaitent encore se renforcer avec trois joueurs avant le 1er septembre. Le PSG cible un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. L’international espagnol, Fabian Ruiz, serait l’heureux élu pour renforcer l’entrejeu parisien tandis que Milan Skriniar tient la corde pour la défense centrale. Les dirigeants du Paris SG discutent depuis l'ouverture du mercato avec leurs homologues de l’Inter Milan. Les Parisiens et les Nerazzurri ne sont pas encore parvenus à un accord pour le transfert de l’international slovaque. Une situation qui agace le PSG qui commence à chercher des solutions alternatives. Notamment en se positionnant sur Wesley Fofana et sur un second défenseur français.

Selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Mohamed Simakan en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar. L’ancien strasbourgeois serait le fameux plan B de Luis Campos pour pallier au transfert avorté du roc slovaque. En parallèle, l’espoir français du RB Leipzig a réalisé une bonne première saison en Bundesliga et son prix de départ pourrait être fixé aux alentours de 40 millions d’euros. Une somme jugée acceptable par la direction parisienne face aux 70 millions d’euros réclamés par l’Inter pour Milan Skriniar. Luis Campos s’appuie également sur l’âge de Mohamed Simakan (22ans) où le défenseur français pourrait progresser de manière exponentielle en signant au PSG.

PSG Mercato : Mohamed Simakan dans la roue de Nordi Mukiele

Le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la bonne entente avec le RB Leipzig depuis le transfert de Nordi Mukiele pour faire baisser l’indemnité de Mohamed Simakan. Le PSG étudie également la possibilité d’inclure des joueurs défensifs pour éviter de payer 40 millions d’euros. Après Nordi Mukiele, le Paris SG aurait donc la possibilité de rapatrier un deuxième défenseur très prometteur en enrôlant Mohamed Simakan. Reste à savoir si le PSG va abandonner l’épineux dossier Milan Skriniar pour se focaliser sur l’international espoir français.